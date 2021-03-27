Хорватия — Кипр. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 20:00 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Хорватия»: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Борна Баришич, Дуйе Чалета-Цар, Деян Ловрен, Иван Перишич, Йосип Брекало, Лука Модрич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Анте Будимир.

«Кипр»: Demetris Demetriou, Янис Кусулос, Konstaninos Sotiriou, Константинос Лайфис, Paris Psaltis, Nikolas Ioannou, Хараламбос Кириаку, Костакис Артиматас, Мариос Элиа, Маринос Ционис, Иоаннис Питтас.

Предыдущий матч соперников: «Хорватия» — «Кипр» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хорватия» — «Кипр». Коэффициент ставки — 1.71.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 2:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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