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    Хорватия проведет продуктивный второй тайм?

    Хорватия — Кипр. Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Кипр
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    Деян Ловрен
    Хорватия сыграют на своем поле с Кипром в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Хорватия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 27 Марта 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 20:00 Кипр Кипр
  • Никосия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
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    Хорватия

    Хорватия по традиции видится одним из фаворитов отбора. Состав у команды шикарный по именам, да и в остальном — все вполне прилично.

    Разумеется, хорваты — главные конкуренты сборной России за 1 место в группе Н. Что, в принципе, понималось уже после жеребьевки. В стартовом туре хорваты сенсационно уступили Словении (1:0).

    А вот в Лиге наций Хорватия выступила не лучшим образом. Завершила тот турнир команда на 3 месте в группе, в последнем туре уступив дома Португалии (2:3).

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    Как раз в Лиге наций и обнаружилась главная проблема балканцев — слабая оборона. В 6 матчах она дала результативный сбой 16 раз.

    Кипр

    Кипр стартовала в квалификации матчем со Словакией (0:0). Вот только претендовать на 2 первых места островитянам будет откровенно затруднительно.

    Правда, киприотов уже давно никто не считают арьергадистами европейского футбола. Команда крепко стоит на ногах, что уже демонстрировала неоднократно, обыгрывая заведомо сильнейших соперников.

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    • С хорватами Кипр играл лишь однажды. Дело было 7 лет назад в товарищеском матче, и тогда киприоты были побеждены более опытным соперником (2:0).

    Не сладилось у сборной островного государства и в Лиге наций. Кипр занял последнее место в своем квартете, и законно вылетел в низший класс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.16, на ничью за 7.46, а на Кипр — за 16.00

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    Хорватия шикарно атакует, чего должно хватить для успешного результата.

    Гости всегда бьются за очки, но в последнее время испытывают серьезные трудности в игре и результатах.

    Хорватская атака явно не даст спуску слабенькой обороне киприотов. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.71

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