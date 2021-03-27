Хорватия сыграют на своем поле с Кипром в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Хорватия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Хорватия по традиции видится одним из фаворитов отбора. Состав у команды шикарный по именам, да и в остальном — все вполне прилично.

Разумеется, хорваты — главные конкуренты сборной России за 1 место в группе Н. Что, в принципе, понималось уже после жеребьевки. В стартовом туре хорваты сенсационно уступили Словении (1:0).

А вот в Лиге наций Хорватия выступила не лучшим образом. Завершила тот турнир команда на 3 месте в группе, в последнем туре уступив дома Португалии (2:3).

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Как раз в Лиге наций и обнаружилась главная проблема балканцев — слабая оборона. В 6 матчах она дала результативный сбой 16 раз.

Кипр

Кипр стартовала в квалификации матчем со Словакией (0:0). Вот только претендовать на 2 первых места островитянам будет откровенно затруднительно.

Правда, киприотов уже давно никто не считают арьергадистами европейского футбола. Команда крепко стоит на ногах, что уже демонстрировала неоднократно, обыгрывая заведомо сильнейших соперников.

С хорватами Кипр играл лишь однажды. Дело было 7 лет назад в товарищеском матче, и тогда киприоты были побеждены более опытным соперником (2:0).

Не сладилось у сборной островного государства и в Лиге наций. Кипр занял последнее место в своем квартете, и законно вылетел в низший класс.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.16, на ничью за 7.46, а на Кипр — за 16.00

Хорватия шикарно атакует, чего должно хватить для успешного результата.

Гости всегда бьются за очки, но в последнее время испытывают серьезные трудности в игре и результатах.

Хорватская атака явно не даст спуску слабенькой обороне киприотов. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.71