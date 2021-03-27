Хорватия
Хорватия по традиции видится одним из фаворитов отбора. Состав у команды шикарный по именам, да и в остальном — все вполне прилично.
Разумеется, хорваты — главные конкуренты сборной России за 1 место в группе Н. Что, в принципе, понималось уже после жеребьевки. В стартовом туре хорваты сенсационно уступили Словении (1:0).
А вот в Лиге наций Хорватия выступила не лучшим образом. Завершила тот турнир команда на 3 месте в группе, в последнем туре уступив дома Португалии (2:3).
Как раз в Лиге наций и обнаружилась главная проблема балканцев — слабая оборона. В 6 матчах она дала результативный сбой 16 раз.
Кипр
Кипр стартовала в квалификации матчем со Словакией (0:0). Вот только претендовать на 2 первых места островитянам будет откровенно затруднительно.
Правда, киприотов уже давно никто не считают арьергадистами европейского футбола. Команда крепко стоит на ногах, что уже демонстрировала неоднократно, обыгрывая заведомо сильнейших соперников.
С хорватами Кипр играл лишь однажды. Дело было 7 лет назад в товарищеском матче, и тогда киприоты были побеждены более опытным соперником (2:0).
Не сладилось у сборной островного государства и в Лиге наций. Кипр занял последнее место в своем квартете, и законно вылетел в низший класс.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.16, на ничью за 7.46, а на Кипр — за 16.00
Хорватия шикарно атакует, чего должно хватить для успешного результата.
Гости всегда бьются за очки, но в последнее время испытывают серьезные трудности в игре и результатах.
Хорватская атака явно не даст спуску слабенькой обороне киприотов. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.71