Шотландия — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Шотландия»: Дэвид Маршалл, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Jack Hendry, Грант Хэнли, Киран Тирни, Джон МакГинн, Скотт МакТоминай, Линдон Дайкс, Стюарт Армстронг, Райан Кристи.

«Австрия»: Александр Шлагер, Александар Драгович, Давид Алаба, Филипп Линхарт, Штефан Ляйнер, Штефан Ильзанкер, Флориан Гриллич, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Адриан Грбич, Саша Калайджич.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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