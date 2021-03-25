Сборная Шотландии сыграет на своем поле с Австрией в рамках первого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 25 марта в Глазго, начало — в 22:45 мск. Шотландия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Сборная Шотландии в последнее время добилась существенного прогресса. Осенью прошлого года шотландцы завоевали путевку на Евро, которое, если ничего не произойдет, состоится этим летом.

В заключительном раунде квалификации Шотландия эпично выиграла у сборных Израиля и Сербии. В обоих случаях все решила серия пенальти.

В Лиге наций команда Стива Кларка тоже выступила вполне достойно. Шотландцы заняли второе место в своей группе, отстав лишь на два очка от Чехии.

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Беспроигрышная серия сборной Шотландии на своем поле составляет шесть матчей — пять побед и одна ничья.

Австрия

Сборная Австрии тоже сыграет на предстоящем чемпионате Европы, только в отличие от Шотландии, участие в финальной стадии она гарантировала себе еще осенью 2019 года.

А в прошлом году сборная Австрии поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Австрийцы заняли первое место в своей группе Лиги B.

В шести матчах команда Франко Фоды одержала четыре победы и потерпела только одно поражение. Интересно, что Австрия в одном из матчей обыграла Норвегию, в составе которой был Эрлинг Холанд.

Сборная Австрии выиграла четыре предыдущих гостевых матча с общим счетом 7:1.

Прогноз и ставка

На Шотландию в предстоящем матче можно поставить за 3.50, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу Австрии — за 2.23.

В такой игре, разумеется, не может быть и речи о фаворитах и аутсайдерах. Две приблизительно равные команды.

Самая оптимальная ставка в данном случае — обе команды забьют за 1.94.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном тайме будет ничья за 1.44.

И, возможно, не самый очевидный выбор — гол в интервале с 76-й по 90-ю минуту за 2.09. В таких матчах самое интересное, как правило, случается в заключительные 15 минут.