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    Сможет ли Шотландия обыграть Австрию на своем поле?

    Шотландия — Австрия. Прогноз (к. 2.09) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Австрия
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    Сборная Шотландии
    Сборная Шотландии сыграет на своем поле с Австрией в рамках первого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 25 марта в Глазго, начало — в 22:45 мск. Шотландия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 25 Марта 2021 года
    Шотландия
  • Лига наций УЕФА. B2
    •  Шотландия 22:45 Австрия Австрия
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    Шотландия

    Сборная Шотландии в последнее время добилась существенного прогресса. Осенью прошлого года шотландцы завоевали путевку на Евро, которое, если ничего не произойдет, состоится этим летом.

    В заключительном раунде квалификации Шотландия эпично выиграла у сборных Израиля и Сербии. В обоих случаях все решила серия пенальти.

    В Лиге наций команда Стива Кларка тоже выступила вполне достойно. Шотландцы заняли второе место в своей группе, отстав лишь на два очка от Чехии.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Беспроигрышная серия сборной Шотландии на своем поле составляет шесть матчей — пять побед и одна ничья.

    Австрия

    Сборная Австрии тоже сыграет на предстоящем чемпионате Европы, только в отличие от Шотландии, участие в финальной стадии она гарантировала себе еще осенью 2019 года.

    А в прошлом году сборная Австрии поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Австрийцы заняли первое место в своей группе Лиги B.

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  • 22/03/2021

    • В шести матчах команда Франко Фоды одержала четыре победы и потерпела только одно поражение. Интересно, что Австрия в одном из матчей обыграла Норвегию, в составе которой был Эрлинг Холанд.

    Сборная Австрии выиграла четыре предыдущих гостевых матча с общим счетом 7:1.

    Прогноз и ставка

    На Шотландию в предстоящем матче можно поставить за 3.50, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу Австрии — за 2.23.

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    В такой игре, разумеется, не может быть и речи о фаворитах и аутсайдерах. Две приблизительно равные команды.

    Самая оптимальная ставка в данном случае — обе команды забьют за 1.94.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном тайме будет ничья за 1.44.

    И, возможно, не самый очевидный выбор — гол в интервале с 76-й по 90-ю минуту за 2.09. В таких матчах самое интересное, как правило, случается в заключительные 15 минут.

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