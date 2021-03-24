Сербия — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Сербия»: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Филип Младенович, Урош Рачич, Милан Гаич, Саша Лукич, Душан Тадич, Душан Влахович, Филип Джуричич.

«Ирландия»: Марк Траверс, Шеймус Коулман, Энда Стивенс, Киран Кларк, Dara O'Shea, Алан Браун, Джейсон Моламби, Джош Каллен, Мэтт Доэрти, Аарон Коннолли, Каллум Робинсон.

Предыдущий матч соперников: «Ирландия» — «Сербия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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