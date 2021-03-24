Сербия — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

Составы команд:
«Сербия»: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Филип Младенович, Урош Рачич, Милан Гаич, Саша Лукич, Душан Тадич, Душан Влахович, Филип Джуричич.
«Ирландия»: Марк Траверс, Шеймус Коулман, Энда Стивенс, Киран Кларк, Dara O'Shea, Алан Браун, Джейсон Моламби, Джош Каллен, Мэтт Доэрти, Аарон Коннолли, Каллум Робинсон.
Предыдущий матч соперников: «Ирландия» — «Сербия» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сербия» — «Ирландия». Коэффициент ставки — 1.65.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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