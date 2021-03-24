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    Одержит ли Ирландия первую победу над сербами?

    Сербия — Ирландия. Прогноз, ставка (к. 1.65) на матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Ирландия
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    Сербия — Ирландия
    В среду, 24 марта, сборная Сербии будет принимать команду Ирландии в рамках 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы А на стадионе «Црвена Звезда» стартует в 22:45 мск. Сербия — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 24 Марта 2021 года
    Сербия
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    Сборная Сербии

    Сербы не отобрались на Евро, заняв третье место (14 очков) в группе после Португалии (17) и Украины (20). В последнем туре в ноябре 2020 они поделили очки с Шотландией (1:1).

    В Лиге наций сборная Сербии также стала лишь третьей (6) после Венгрии (11) и России (8). С венграми в ноябре сербы на выезде сыграли 1:1, а вот Россию на своем поле разгромили 5:0.

    В результате сербы в конце прошлого года уволили тренера Тумбаковича. В марте вакантное место было отдано Драгану Стойковичу и это будет его дебют в официальных матчах.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сербия в качестве отдельного государства 2 раза принимала участие в финальной части чемпионата мира (2010, 2018), а на ЧМ-2014 сборной квалифицироваться не удалось.

    Сборная Ирландии

    Ирландцы тоже не отобрались на Евро, заняв третье место в группе (13 очков) после Швейцарии (17) и Дании (16).

    В Лиге наций «зелёная армия» также провалилась, ни одного из 6-ти матчей не выиграла и 3 раза проиграла (разница мячей1-4), заняв по итогу в группе 3-е место после Уэльса (16) и Финляндии (12)..

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  • 15/03/2021

    • В ноябре ирландцы на выезде проиграли Англии (0:3) в товарищеском матче и в Лиге наций уступили Уэльсу (0:1) в гостях, а с Болгарией дома поделили очки — 1:1.

    Ирландцы за всю историю проведения чемпионатов мира лишь трижды проходили в финальную часть (1990, 1994, 2002).

    Прогноз и ставки

    На победу Сербии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью в основное время — 3.60, а на победу Ирландии — 6.0.

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    На предыдущем отборочном турнире к ЧМ-2018 Сербия была в одной группе с Ирландией, которая в итоге финишировала на 2-й строчке вслед за сербами. Тогда Сербия ни разу не уступила ирландцам (2:2, 1:0).

    Сербы 4 раза играли с ирландцами и ни разу не уступили Прогнозируем, что эта традиция продолжится и сборная Сербии не проиграет.

    В 11 из 14 предыдущих официальных поединков сборной Сербии обе команды забивали. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 2.28 и ТМ 2,5 за 1.59.

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