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    Пентек: Я ушел из «Милана» из-за Ибрагимовича

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    Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек заявил, что ему пришлось покинуть «Милан» из-за конкуренции со Златаном Ибрагимовичем.

    Кшиштоф Пентек
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    Кшиштоф Пентек

    «Я не буду обманывать. Я ушел из "Милана", так как в команду пришел Ибрагимович. Я не хотел сидеть на лавке 5-6 матчей подряд. Если Златан выходил на поле, то он мог покинуть его только на носилках или по своему желанию.

    А я не получал игрового времени. Как-то меня выпустили в матче Кубка Италии. Я забил гол и отдал результативный пас, но в следующем матче Серии А меня вновь оставили в запасе. Я понял, что у меня не будет шансов», — цитирует Пентека Prawda Futbolu.

    25-летний Пентек выступал за «Милан» с 2019 по 2020 годы, провел за клуб 41 матч и забил 16 голов.

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