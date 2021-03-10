Пентек: Я ушел из «Милана» из-за Ибрагимовича

Нападающийзаявил, что ему пришлось покинутьиз-за конкуренции со

«Я не буду обманывать. Я ушел из "Милана", так как в команду пришел Ибрагимович. Я не хотел сидеть на лавке 5-6 матчей подряд. Если Златан выходил на поле, то он мог покинуть его только на носилках или по своему желанию.

А я не получал игрового времени. Как-то меня выпустили в матче Кубка Италии. Я забил гол и отдал результативный пас, но в следующем матче Серии А меня вновь оставили в запасе. Я понял, что у меня не будет шансов», — цитирует Пентека Prawda Futbolu.

25-летний Пентек выступал за «Милан» с 2019 по 2020 годы, провел за клуб 41 матч и забил 16 голов.