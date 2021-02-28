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    Тоттенхэм — Бёрнли: смотреть онлайн трансляцию 28.02.2021

    Тоттенхэм — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Тоттенхэм» — «Бёрнли» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.60.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бёрнли»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Бёрнли.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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