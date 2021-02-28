«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проводит откровенно невнятный сезон. Сейчас команда занимает 9 место, имея в своем активе 36 очков.

Команда атакует не лучшим образом, забив в 24 матчах лишь 37 раз. При этом оборона «Тоттенхэма» явно не отличается надежностью — 27 пропущенных мячей.

В минувшем туре команда Жозе Моуриньо вновь разочаровала. В дерби с «Вест Хэмом» «шпоры» смотрелись бледновато, и в результате были биты (2:1).

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Поединки против «Бернли» для команды проходят довольно успешно. В пяти последних матчах «шпоры» трижды выигрывали при одном поражении.

«Бернли»

«Бернли» в минувшем туре чемпионата разжился одним баллом. Дома команда расписала сухую мировую с «Вест Бромвичем».

Сейчас команда занимает 15 место в турнирной таблице с 28 очками в активе. При этом атака «Бернли» выглядит откровенно бледно: в 25 матчах забито только 18 мячей.

А вот обороняется «Бернли» куда более успешно. В 25 матчах команда пропустила 30 мячей, что довольно неплохой результат.

Сейчас отрыв от опасного 18 места измеряется шестью очками. Так что ни о каком спокойствии еще и речи быть не может.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.60, на ничью за 4.15, а на «Бернли» — за 6.30

Хозяева в последних матчах выступают неудачно, но уверенная победа в Лиге Европы должна прибавить команде мотивации.

Гости ни на что серьезное не претендуют, но могут дать бой оппоненту любого ранга.

«Шпорам» с их текущим положением ничего более не остается, кроме как побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.60