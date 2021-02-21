«Астон Вилла» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англиипотерпела домашнее поражение от— 1:2.

В первом тайме «Лисы» отличились дважды: на 19 минуте забил Джеймс Мэдиссон с передачи Харви Барнса, а четыре минуты спустя сам Барнс удвоил преимущество.

За «Астон Виллу» на 48 минуте забил Бертран Траоре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Лестер 1:2 Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (19'), 0:2 Харви Льюис Барнс (23'), 1:2 Бертран Траоре (48') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Ахмед Эль-Мухамади, Дуглас Луис (Морган Сансон, 81'), Джон МакГинн, Бертран Траоре, Росс Баркли (Джейкоб Рэмси, 76'), Анвар Эль-Гази (Трезеге, 67'), Олли Уоткинс Лестер: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Люк Томас, Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 88'), Джеймс Мэддисон (Нампалис Менди, 64'), Харви Льюис Барнс, Рикарду Перейра (Даниэль Амарти, 76'), Вильфред Ндиди, Джейми Варди Предупреждения: Вильфред Ндиди (34'), Дуглас Луис (51'), Ахмед Эль-Мухамади (59')

«Лестер» занимает в таблице чемпионата Англии второе место с 49 очками, «Астон Вилла» — восьмое с 36 очками.