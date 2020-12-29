Кварацхелия заявил, что не собирается оставаться в России надолго

Грузинский полузащитникзаявил, что не связывает свое будущее с российскими клубами.

«Не могу сказать, что сменю команду зимой, но знаю, что есть предложение и ведутся переговоры. Сейчас я не могу сказать вам точного ответа.

Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — приводит слова Кварацхелии 1tv.ge.

По данным итальянских СМИ, главным претендентом на игрока является «Торино». 19-летним хавбеком интересуются также «Удинезе» и «Сассуоло».

Кварацхелия выступает в «Рубине» с июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. 0