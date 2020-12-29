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    Кварацхелия заявил, что не собирается оставаться в России надолго

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    Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заявил, что не связывает свое будущее с российскими клубами.

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    «Не могу сказать, что сменю команду зимой, но знаю, что есть предложение и ведутся переговоры. Сейчас я не могу сказать вам точного ответа.

    Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — приводит слова Кварацхелии 1tv.ge.

    По данным итальянских СМИ, главным претендентом на игрока является «Торино». 19-летним хавбеком интересуются также «Удинезе» и «Сассуоло».

    Кварацхелия выступает в «Рубине» с июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. 0

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