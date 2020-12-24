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    Макларен: МЮ является претендентом на титул

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    Бывший помощник Алекса Фергюсона Стив Макларен считает, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы на завоевание титула чемпиона Англии в этом сезоне.

    Стив Макларен
    Стив Макларен

    «Впечатляет, как они сейчас играют, как доминировали в матче с "Эвертоном" первые полтора часа. Впечатляет, как "Манчестер Юнайтед" полностью разнёс "Лидс", они его буквально переехали. "Манчестер Юнайтед" был намного лучше в плане физики, а это в матчах с "Лидсом" — редкость.

    У "МЮ" есть отличные игроки, они набирают форму. Я слышал, как Сульшер говорил об их прогрессе. Сейчас команда выглядит иначе, чем в начале сезона. "Манчестер Юнайтед" может выиграть любой матч. Они, безусловно, являются претендентами на титул в АПЛ», — цитирует Макларена talkSPORT. 0

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