Макларен: МЮ является претендентом на титул

Бывший помощник Алекса Фергюсонасчитает, что уесть шансы на завоевание титула чемпиона Англии в этом сезоне.

«Впечатляет, как они сейчас играют, как доминировали в матче с "Эвертоном" первые полтора часа. Впечатляет, как "Манчестер Юнайтед" полностью разнёс "Лидс", они его буквально переехали. "Манчестер Юнайтед" был намного лучше в плане физики, а это в матчах с "Лидсом" — редкость.

У "МЮ" есть отличные игроки, они набирают форму. Я слышал, как Сульшер говорил об их прогрессе. Сейчас команда выглядит иначе, чем в начале сезона. "Манчестер Юнайтед" может выиграть любой матч. Они, безусловно, являются претендентами на титул в АПЛ», — цитирует Макларена talkSPORT. 0