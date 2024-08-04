В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ЦСКА — «Оренбург»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

ЦСКА неплохо начал новый сезон. Команда набрала 4 очка в двух встречах. Многие считают армейцев конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, но питерский клуб набрал шикарную форму.

Ранее красно-синие потеряли одного из своих ведущих форвардов — Федора Чалова. Нападающий перешел в греческий ПАОК. В предстоящей встрече армейцы, скорее всего, добьются победы.

Прогнозы и ставки на футбол

«Оренбург» начал сезон с сенсационной победы над «Спартаком». Клуб победил красно-белых со счетом 2:0. Затем команда разошлась миром с «Ахматом» (0:0).

31 июля «Оренбург» в Кубке России встречался с «Химками». Подопечные Деограсии проиграли 0:1. Получится ли реабилитироваться перед болельщиками в Москве?

Ставка: Победа ЦСКА за 1.58.

«Факел» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Факел» в минувшем сезоне чудом избежал вылета из РПЛ. У команды один из слабейших составов в лиге. В текущем розыгрыше клубу также предстоит тяжелая борьба за выживание.

В июле у «Факела» провальные результаты. Команда потерпела три поражения кряду. Ранее коллектив из Воронежа уступил «Динамо» и «Акрону», а также «Зениту» в Кубке России.

«Краснодар» в чемпионате России-2023/24 боролся за золото, но в итоге команда Мурада Мусаева заняла второе место. Нынешний сезон пока складывается не лучшим образом. В двух встречах РПЛ ни одной победы и только два набранных очка.

Фанатов «Краснодара» должна настроить на оптимистический лад победа над ЦСКА в Кубке России. «Быки» нанесли поражение сопернику со счетом 1:0. В Воронеже «Краснодар» должен забить на один гол больше, чем соперник.

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.14.

«Ахмат» — «Локомотив»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Ахмат» впечатлил в минувшем сезоне. Команда долгое время шла возле зоны вылета, но совершила финишный рывок и попала в топ-10. Магомед Адиев проделал отличную работу — и его труд был вознагражден.

В новом сезоне «Ахмат» еще ни разу не проиграл. Команда разошлась миром с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), а в Кубке России разгромила «Пари НН» (4:1).

«Локомотив» привыкает играть без своего лидера Максима Глушенкова. Футболист теперь «зажигает» в «Зените». В прошлом сезоне железнодорожники заняли 4-е место, какой результат ждать теперь?

В чемпионате России-2024/25 у «Локомотива» одна победа и одно поражение. Команда Михаила Галактионова победила «Акрон», а затем уступила «Динамо». Еще был успех в матче Кубка России с «Ростовом» — 1:0. В Грозном у железнодорожников могут возникнуть проблемы.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.47.

Общий коэффициент — 4.97.