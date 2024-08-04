1-й таймЗенит — РостовОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра«Зенит» — «Ростов». Онлайн Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Джо Джойс и Дерек ЧисораОт угрозы для Фьюри до сбитого летчика один шаг. Чисора уничтожил карьеру Джойса
  • 16:59
    • «Динамо» возглавило таблицу РПЛ, победив «Акрон»
  • 16:40
    • «Зенит» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
  • 17:34
    • Сборная Германии стала олимпийским чемпионом в командной выездке
  • 17:29
    • Мэн Чэнь взяла золото в настольном теннисе у женщин на ОИ-24
  • 17:19
    • Филиппинец Юло выиграл золото в вольных упражнениях на ОИ-24
  • 16:22
    • Ревени завоевал золото у мужчин в парусе в классе виндсерфинг на ОИ-24, а у женщин — Маджетти
  • 16:07
    • Кореянка Си Хьон Лим выиграла стрельбу из лука у женщин на ОИ-24
    Все новости спорта

    «Локомотив» оступится в Грозном, ЦСКА и «Краснодар» завоюют по три очка

    Экспресс дня 4 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 августа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Ахмата» Магомед Адиев
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ЦСКА — «Оренбург»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    ЦСКА неплохо начал новый сезон. Команда набрала 4 очка в двух встречах. Многие считают армейцев конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, но питерский клуб набрал шикарную форму.

    Ранее красно-синие потеряли одного из своих ведущих форвардов — Федора Чалова. Нападающий перешел в греческий ПАОК. В предстоящей встрече армейцы, скорее всего, добьются победы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Оренбург» начал сезон с сенсационной победы над «Спартаком». Клуб победил красно-белых со счетом 2:0. Затем команда разошлась миром с «Ахматом» (0:0).

    31 июля «Оренбург» в Кубке России встречался с «Химками». Подопечные Деограсии проиграли 0:1. Получится ли реабилитироваться перед болельщиками в Москве?

    Ставка: Победа ЦСКА за 1.58.

    «Факел» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    «Факел» в минувшем сезоне чудом избежал вылета из РПЛ. У команды один из слабейших составов в лиге. В текущем розыгрыше клубу также предстоит тяжелая борьба за выживание.

    В июле у «Факела» провальные результаты. Команда потерпела три поражения кряду. Ранее коллектив из Воронежа уступил «Динамо» и «Акрону», а также «Зениту» в Кубке России.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Краснодар» в чемпионате России-2023/24 боролся за золото, но в итоге команда Мурада Мусаева заняла второе место. Нынешний сезон пока складывается не лучшим образом. В двух встречах РПЛ ни одной победы и только два набранных очка.

    Фанатов «Краснодара» должна настроить на оптимистический лад победа над ЦСКА в Кубке России. «Быки» нанесли поражение сопернику со счетом 1:0. В Воронеже «Краснодар» должен забить на один гол больше, чем соперник.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 2.14.

    «Ахмат» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    «Ахмат» впечатлил в минувшем сезоне. Команда долгое время шла возле зоны вылета, но совершила финишный рывок и попала в топ-10. Магомед Адиев проделал отличную работу — и его труд был вознагражден.

    В новом сезоне «Ахмат» еще ни разу не проиграл. Команда разошлась миром с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), а в Кубке России разгромила «Пари НН» (4:1).

  • В свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • Семь игроков чемпионата России, чьи контракты с клубами подошли к концу
  • 25/07/2024

    • «Локомотив» привыкает играть без своего лидера Максима Глушенкова. Футболист теперь «зажигает» в «Зените». В прошлом сезоне железнодорожники заняли 4-е место, какой результат ждать теперь?

    В чемпионате России-2024/25 у «Локомотива» одна победа и одно поражение. Команда Михаила Галактионова победила «Акрон», а затем уступила «Динамо». Еще был успех в матче Кубка России с «Ростовом» — 1:0. В Грозном у железнодорожников могут возникнуть проблемы.

    Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.47.

    Общий коэффициент — 4.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Циньвэнь — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Музетти — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Колумбия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Думас — Тюлюлин
  • Бои
  • Сегодня в 19:05
    •  1.50
  • Прогноз на матч Дудакова — Хьюз
  • Бои
  • Сегодня в 19:55
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Канада (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Газиев — Мэйес
  • Бои
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бадоса — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Менифилд —Мурзаканов
  • Бои
  • Сегодня в 21:40
    •  2.71
  • Прогноз на матч Ювентус — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 4 августа: прогноз, ставка (4.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Экспресс. «Локомотив» оступится в Грозном, ЦСКА и «Краснодар» завоюют по три очка
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры