Мухаммад отобрал пояс у Эдвардса, Аспиналл нокаутировал Блэйдса. Обзор карда UFC 304

28 июля состоялся турнир UFC 304. В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полусреднем весе встретились Леон Эдвардс и Белал Мухаммад

Бои предварительного карда

1. Шона Бэннон в женском минимальном весе раздельным решением одолела Элис Арделян

2. Мик Паркин в тяжелом дивизионе нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески

3. Сэм Паттерсон в полусреднем весе в первом раунде победил сабмишном Кифера Кросби

4. Мухаммад Мокаев единогласным решением одолел Манеля Капа в наилегчайшем весе

5. Обан Эллиот в полусреднем дивизионе единогласным решением выиграл у Престона Парсонса

6. Модестас Бакаускас в полутяжелом весе выиграл сабмишном в третьем раунде у Марцина Прачнио

7. Каолан Логран в легчайшем весе уступил единогласным решением Джейку Хэдли

8. Молли Маккэн в женском минимальном дивизионе проиграла единогласным решением Бруне Бразил

9. Натаниэл Вуд в полулегком весе победил единогласным решением Дэниэла Пинеду

Лучшие моменты турнира UFC 304

Бои основного карда

Основной кард турнира в Манчестере открывал поединок в полулегком весе с участием Арнольда Аллена и Гиги Чикадзе, шестого и десятого номеров рейтинга. Встреча началась с того, что британец сходу занял центр октагона и начал прессинговать своего противника.

Однако Гига очень грамотно передвигался и большинство ударов Аллена были по воздуху. С минимальным преимуществом грузинский боец забрал первый отрезок, потому как он было чуть точнее оппонента.

Арнольд даже не думал сдавать обороты. Он все также шел вперед с целью вырубить противника. Ближе к середине поединка Аллен раскрылся и у него довольно многое стало получаться. Гиге едва удавалось сдерживать натиск британца.

А в заключительном раунде грузинский боец и вовсе откровенно убегал от разменов с Арнольдом с целью дожить до финального свистка. Аллен сумел переломить поединок и в итоге выиграл его единогласным решением судей.

Арнольд Аллен globallookpress.com

Далее в октагон вышли 2 средневеса Кристиан Дункан и Грегори Родригес. Оба парня в предыдущих боях радовали публику яркими нокаутами, однако в их очном противостоянии откровенных разменов было мало. Скорее, здесь больше присутствовала тактическая работа.

В этой монотонной перестрелке Грегори смотрелся предпочтительнее. В стартовом отрезке он нанес до головы соперника ряд жестких попаданий. Дункан попытался перехватить инициативу, активно работая в клинче у сетки в следующем раунде, но бразилец легко вышел из под прессинга.

После очередной удачной серии в стойке Родригес решил сменить тактику и побороться. Перевести Кристиана землю ему не составило труда — раунд однозначно ушел в копилку Грегори.

На финишной прямой Дункан продолжил искать счастье на сближении, правда его оппонент постоянно держал нужную ему дистанцию и удачно контратаковал. В самой концовке Родригес пошел вперед, грамотно отработав и в стойке, и в партере. Судьям показалось, что Грегори более чем достаточно сделал для победы и отдали ему бой единогласно.

Бобби Грин (справа) globallookpress.com

В легком весе состоялся поединок с участием местной звезды Пэдди Пимблетта и 15-м номером рейтинга Бобби Грином. Британец поначалу присматривался к своему сопернику, в то время как «Кинг» занял центр октагона, пытаясь работать первым номером.

Бобби нащупал свою дистанцию и постоянно выбрасывал джебы. Пэдди грамотно кружил вокруг оппонента, выжидая момента для контратаки. Инициатива была на стороне Грина, но не пойми зачем он внезапно решил пойти в ноги англичанину.

При попытке тейкдауна Грин опрометчиво попался на гильотину от Пэдди. «Кинг» изо всех сил пытался выбраться из захвата, но в итоге был задушен своим соперником ближе к концу первого раунда.

Таким образом, Пэдди одержал свою шестую победу в промоушене и теперь, вероятно, он потеснит Грина с 15-й строчки в рейтинге легкого дивизиона. Британец уже подобрал себе следующего соперника. После триумфа над Бобби он бросил вызов представителю первой десятки Ренато Мойкано.

Мухаммад и Аспиналл обескуражили своих противников

Леон Эдвардс (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона сошлись обладатель временного титула Том Аспиналл и четвертый номер рейтинга Кертис Блэйдс. Ранее эти парни уже встречались друг с другом в 2022 году.

Тогда Том на первых секундах встречи получил травму крестообразных связок колена, вследствие чего не мог продолжить драться. Отомстить Блэйдсу за предыдущее поражение стало для англичанина делом принципа.

Том в своей привычной манере выбрасывал молниеносные сдвоенные джебы и активно передвигался по октагону. Правда, первое точное попадание удалось донести именно Кертису. «Бритва» грамотно пробил при сближении, но не потряс оппонента.

Зато точная двойка от Аспиналла в следующей атаке стала началом конца для Блэйдса. Пропустив 2 удара, американец мгновенно рухнул на канвас. От Тома тут же последовало добивание в партере.

Британец нанес Кертису около десятка ударов на канвасе, после чего рефери остановил поединок. Аспиналл одержал вторую победу кряду за минуту и провел первую удачную защиту временного пояса.

В главном событии вечера в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс проводил третью защиту титула против второго номера рейтинга Белала Мухаммада. С первых секунд встречи претендент задал невероятно высокий темп. Он, как минимум, выглядел не хуже Эдвардса в стойке и смотрелся гораздо сильнее него в партере.

Первые 2 отрезка Мухаммад забрал в одностороннем порядке. «Рокки» немного пришел в себя ближе к середине отрезка, когда при очередной попытке тейкдауна от Белала он удачно контратаковал и забрал его спину. До конца третьего отрезка англичанин удерживал Мухаммада на земле.

Но закрыть захват сзади и провести удушающий прием у него не удалось. В следующем раунде Белал пошел вперед отыгрываться. После череды разменов палестинец в очередной раз успешно перевел «Рокки» на землю и уже сам без каких-либо проблем удерживал его на канвасе.

Такая же ситуация была и в заключительном раунде. Правда, на последней минуте встречи Белал допустил ошибку в партере, позволив Эдвардсу совершить переворот. Оказавшись сверху, Леон буквально первым точным ударом локтем разбил нос противнику.

Но время неумолимо работало против Эдвардса и Мухаммаду все-таки удалось дожить до судейского решения. По такому бою ни у кого не возникло вопросов о его победителе. Рефери единогласно отдали поединок Белалу Мухаммаду, который стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.