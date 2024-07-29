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    Мухаммад отобрал пояс у Эдвардса, Аспиналл нокаутировал Блэйдса. Обзор карда UFC 304

    Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, Аспиналл разбил Блэйдса, Пимблетт деклассировал Грина

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Мухаммад Мокаев
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    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Том АспиналлМухаммад отобрал пояс у Эдвардса, Аспиналл нокаутировал Блэйдса. Обзор карда UFC 304 Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу
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    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл
    28 июля состоялся турнир UFC 304. В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полусреднем весе встретились Леон Эдвардс и Белал Мухаммад

    Бои предварительного карда

    1. Шона Бэннон в женском минимальном весе раздельным решением одолела Элис Арделян

    2. Мик Паркин в тяжелом дивизионе нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески

    3. Сэм Паттерсон в полусреднем весе в первом раунде победил сабмишном Кифера Кросби

    4. Мухаммад Мокаев единогласным решением одолел Манеля Капа в наилегчайшем весе

    5. Обан Эллиот в полусреднем дивизионе единогласным решением выиграл у Престона Парсонса

    6. Модестас Бакаускас в полутяжелом весе выиграл сабмишном в третьем раунде у Марцина Прачнио

    7. Каолан Логран в легчайшем весе уступил единогласным решением Джейку Хэдли

    8. Молли Маккэн в женском минимальном дивизионе проиграла единогласным решением Бруне Бразил

    9. Натаниэл Вуд в полулегком весе победил единогласным решением Дэниэла Пинеду

    Лучшие моменты турнира UFC 304

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Манчестере открывал поединок в полулегком весе с участием Арнольда Аллена и Гиги Чикадзе, шестого и десятого номеров рейтинга. Встреча началась с того, что британец сходу занял центр октагона и начал прессинговать своего противника.

    Однако Гига очень грамотно передвигался и большинство ударов Аллена были по воздуху. С минимальным преимуществом грузинский боец забрал первый отрезок, потому как он было чуть точнее оппонента.

    Арнольд даже не думал сдавать обороты. Он все также шел вперед с целью вырубить противника. Ближе к середине поединка Аллен раскрылся и у него довольно многое стало получаться. Гиге едва удавалось сдерживать натиск британца.

    А в заключительном раунде грузинский боец и вовсе откровенно убегал от разменов с Арнольдом с целью дожить до финального свистка. Аллен сумел переломить поединок и в итоге выиграл его единогласным решением судей.

    Арнольд Аллен
    globallookpress.com

    Далее в октагон вышли 2 средневеса Кристиан Дункан и Грегори Родригес. Оба парня в предыдущих боях радовали публику яркими нокаутами, однако в их очном противостоянии откровенных разменов было мало. Скорее, здесь больше присутствовала тактическая работа.

    В этой монотонной перестрелке Грегори смотрелся предпочтительнее. В стартовом отрезке он нанес до головы соперника ряд жестких попаданий. Дункан попытался перехватить инициативу, активно работая в клинче у сетки в следующем раунде, но бразилец легко вышел из под прессинга.

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    • После очередной удачной серии в стойке Родригес решил сменить тактику и побороться. Перевести Кристиана землю ему не составило труда — раунд однозначно ушел в копилку Грегори.

    На финишной прямой Дункан продолжил искать счастье на сближении, правда его оппонент постоянно держал нужную ему дистанцию и удачно контратаковал. В самой концовке Родригес пошел вперед, грамотно отработав и в стойке, и в партере. Судьям показалось, что Грегори более чем достаточно сделал для победы и отдали ему бой единогласно.

    Бобби Грин (справа)
    globallookpress.com

    В легком весе состоялся поединок с участием местной звезды Пэдди Пимблетта и 15-м номером рейтинга Бобби Грином. Британец поначалу присматривался к своему сопернику, в то время как «Кинг» занял центр октагона, пытаясь работать первым номером.

    Бобби нащупал свою дистанцию и постоянно выбрасывал джебы. Пэдди грамотно кружил вокруг оппонента, выжидая момента для контратаки. Инициатива была на стороне Грина, но не пойми зачем он внезапно решил пойти в ноги англичанину.

    При попытке тейкдауна Грин опрометчиво попался на гильотину от Пэдди. «Кинг» изо всех сил пытался выбраться из захвата, но в итоге был задушен своим соперником ближе к концу первого раунда.

    Таким образом, Пэдди одержал свою шестую победу в промоушене и теперь, вероятно, он потеснит Грина с 15-й строчки в рейтинге легкого дивизиона. Британец уже подобрал себе следующего соперника. После триумфа над Бобби он бросил вызов представителю первой десятки Ренато Мойкано.

    Мухаммад и Аспиналл обескуражили своих противников

    Леон Эдвардс (справа)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона сошлись обладатель временного титула Том Аспиналл и четвертый номер рейтинга Кертис Блэйдс. Ранее эти парни уже встречались друг с другом в 2022 году.

    Тогда Том на первых секундах встречи получил травму крестообразных связок колена, вследствие чего не мог продолжить драться. Отомстить Блэйдсу за предыдущее поражение стало для англичанина делом принципа.

    Том в своей привычной манере выбрасывал молниеносные сдвоенные джебы и активно передвигался по октагону. Правда, первое точное попадание удалось донести именно Кертису. «Бритва» грамотно пробил при сближении, но не потряс оппонента.

    Зато точная двойка от Аспиналла в следующей атаке стала началом конца для Блэйдса. Пропустив 2 удара, американец мгновенно рухнул на канвас. От Тома тут же последовало добивание в партере.

    Британец нанес Кертису около десятка ударов на канвасе, после чего рефери остановил поединок. Аспиналл одержал вторую победу кряду за минуту и провел первую удачную защиту временного пояса.

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    • В главном событии вечера в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс проводил третью защиту титула против второго номера рейтинга Белала Мухаммада. С первых секунд встречи претендент задал невероятно высокий темп. Он, как минимум, выглядел не хуже Эдвардса в стойке и смотрелся гораздо сильнее него в партере.

    Первые 2 отрезка Мухаммад забрал в одностороннем порядке. «Рокки» немного пришел в себя ближе к середине отрезка, когда при очередной попытке тейкдауна от Белала он удачно контратаковал и забрал его спину. До конца третьего отрезка англичанин удерживал Мухаммада на земле.

    Но закрыть захват сзади и провести удушающий прием у него не удалось. В следующем раунде Белал пошел вперед отыгрываться. После череды разменов палестинец в очередной раз успешно перевел «Рокки» на землю и уже сам без каких-либо проблем удерживал его на канвасе.

    Такая же ситуация была и в заключительном раунде. Правда, на последней минуте встречи Белал допустил ошибку в партере, позволив Эдвардсу совершить переворот. Оказавшись сверху, Леон буквально первым точным ударом локтем разбил нос противнику.

    Но время неумолимо работало против Эдвардса и Мухаммаду все-таки удалось дожить до судейского решения. По такому бою ни у кого не возникло вопросов о его победителе. Рефери единогласно отдали поединок Белалу Мухаммаду, который стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

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