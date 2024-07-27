В субботу, 27 июля, Олимпийские игры наконец-то официально стартуют. В этот день будут разыграны 14 комплектов наград: четыре — в плавании, по два — в дзюдо, велоспорте и фехтовании, а также один — в скейтбординге, стрельбе, регби-7 и прыжках в воду. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

Тут с большой долей вероятности медали уедут в Азию. Их должны забирать представители Китая. Конкуренцию им также могут составить норвежцы и немцы. Именно в стрельбе из пневматической винтовки будут разыграны первые медали Олимпиады.

12:00. Прыжки в воду Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал

В этой дисциплине фаворитами, безусловно, являются китайская пара Яни Чанг и Йивен Чан. Попробуют дать им бой американки Сара Бако и Кассиди Кук, а также британки Ясмин Харпер и Скарлет Йенсен.

13:00 Теннис Мужчины и женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

27 июля стартует теннисный турнир и в бой вступят сразу пять россиян. Даниил Медведев сыграет против австралийца Ринки Хидзикаты, Павел Котов встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой, Диана Шнайдер сразится с итальянкой Элизабеттой Кочаретто, Екатерина Александрова и Елена Веснина в парах сыграют с представительницами Чехии Каролиной Муховой и Линдой Носковой.

Из фаворитов также испанец Карлос Алькарас сыграет против Хэйджи Хабиба из Ливана, сербу Новаку Джоковичу будет противостоять Мэттью Эбден из Австралии, а Ига Швентек из Польши встретится с румынкой Ириной‑Камелией Бегу.

15:30. Велоспорт Шоссе Женщины. Гонка с раздельным стартом

На прошлой Олимпиаде лучшими стали Аннемик ван Влеутен из Нидерландов, но она не будет защищать свой титул, а также швейцарка Марлен Ройссер и еще одна голландка Анна ван дер Брегген. Протяженность дистанции составит 32,4 км.

В гонке примет участие 35 участниц и среди них будет россиянка Тамара Дронова, белоруска Анна Церах и украинка Юлия Бирюкова.

А золото между собой должны разыграть Лотта Копецки из Бельгии, Лорена Вибес из Нидерландов и еще одна голландка Марианна Вос.

17:34. Велоспорт Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

Примож Роглич из Словении, который выиграл прошлую Олимпиаду, также не будет выступать на этих Играх. Зато на старт выйдут сразу два россиянина. Это Глеб Сырица и Евгений Федоров. Они вряд ли будут претендовать на медали, но все возможно.

Фаворитами будут Ремко Эвенпулом из Бельгии и Матье ван дер Пулом из Нидерландов.

18:00. Скейтбординг Мужчины. Улица. Финал

В соревновании примут участие 22 скейтбордиста, 8 из которых пробьются в финал. Особое внимание следует обратить на Юто Хоригомэ из Японии, Келвина Хофлера из Бразилии, Джагера Итона из США и Найджа Хьюстона из США. Именно они должны разыграть медали.

18:38. Дзюдо Женщины. До 48 кг. Финал

В женской легчайшей весовой категории сложно что-то предсказать, но фавориткой является Нацуми Цунода из Японии. Действующей чемпионкой мира является Бавуудорж Баасанхуу из Монголии, которая в финале одолела итальянку Ассунту Скутто. Они и являются фаворитками.

Действующей чемпионкой Олимпиады является Дистрия Красничи из Косово, но она, как и украинка Дарья Белодед, сейчас выступают в весовой категории до 57 кг.

19:09. Дзюдо Мужчины. До 60 кг. Финал

В этой весовой категории должна быть упорная борьба, но победу между собой, если не будет сенсаций разыграют Георгий Сардалашвили из Грузии и Ян Юнвэй из Китайского Тайбэя. Также на награду будет претендовать действующий олимпийский чемпион Наохиса Такато и Елдос Сметов из Казахстана, который является двукратным призером Игр.

20:45. Регби-7 Мужчины. Финал

Сборная Фиджи защищает титул и является главным фаворитом и этих Игр. Команда выиграла золотые медали в Рио-2016 и Токио-2020 и намерена сделать это и сейчас. Помешать им могут хозяева турнира французы, которые также очень сильны.

К слову, регби-7 вернулось на Олимпиаду как раз в 2016 году, поэтому Фиджи так никто обыграть и не может. Они могут потерпеть свое первое поражение на Играх за восемь лет или же взять третье золото подряд.

21:42. Плавание Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал

Фаворитами являются немец Лукас Мартенс и австралиец Сэмуэл Шорт. Также за победу может побороться еще один представитель Австралии Элайджа Виннингтон.

21:55. Плавание Женщины. 400 м вольный стиль. Финал

Явной и непоколебимой фавориткой на этой дистанции считается двукратная олимпийская чемпионка из Австралии Ариарне Титмус. Возможна ли сенсация? Сотворить ее попытаются представительница Канады Саммер Мкинтош и Кэти Ледеки из США.

22:30. Фехтование Женщины. Шпага. Финал

Главными претендентками на медали в этой дисциплине будут Сунь Ивэнь из Китая и Мари-Флоренс Кандассами из Франции, которая является чемпионкой мира прошлого года. Также в этой дисциплине за медали могут зацепиться кто-то из украинок — Влада Харькова, Елена Кривицка или Джоан Фейби Бежура.

22:37. Плавание Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

Здесь, судя по котировкам букмекеров, все понятно! Золотые медали должны достаться сборной Австралии, а вот США, Китай и Канада должны поспорить между собой за серебряные и бронзовые медали.

22:50. Плавание Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

Тут тоже все должно быть однозначно. Американцы сильнее всех в этом виде программы и должны забирать золотые медали. Помешать им попробуют команды Австралии, Китая и Великобритании, но вряд ли у них это получится сделать.

22:55. Фехтование Мужчины. Сабля. Финал

В этом соревновании фаворитами являются венгерский трехкратный олимпийский чемпион Арон Силадьи, чемпион мира прошлого года Эли Дершвиц из США и грузин Сандро Базадзе. Именно они должны разыграть медали.