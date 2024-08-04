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    Корда остановит обидчика Рублева?

    Тиафо — Корда. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Вашингтоне 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Корда
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    Себастьян Корда
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Себастьян Корда встретятся в полуфинале турнира в Вашингтоне (США). Матч пройдет 4 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Корда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис впервые в этом году выиграл три матча подряд на харде.

    В четвертьфинале текущего турнира Тиафо одержал победу над Андреем Рублевым — 6:4, 7:6.

    Возможно, для кого-то это сенсация, но на самом деле не произошло ничего удивительного, учитывая спад в игре российского теннисиста.

    Во втором сете Рублев вел 4:1, но уже при 2:4 Тиафо сделал обратный брейк, после чего вообще перестал ошибаться на подаче, в том числе на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах Тиафо переиграл колумбийца Даниэля Галана и соотечественника Александра Ковачевича.

    Корда

    Себастьян тоже впервые в текущем сезоне выиграл на харде больше двух матчей подряд.

    В четвертьфинале американский теннисист остановил Джордана Томпсона — 6:4, 6:2.

    Австралийцу, который на прошлой неделе дшел до финала в Атланте, все-таки не хватило энергии на очередной матч.

    Но дело не только в сопернике. Корда в этом матче почти идеального играл на подаче, отдав в итоге лишь девять очков.

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    В других матчах в столице США Корда выиграл у чилийца Кристиана Гарина и австралийца Танаси Коккинакиса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.18, победу Корды букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей подачей и ударами с задней линии, поэтому логично предположить, что матч получится напряженным — как минимум один тай-брейк им точно понадобится.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Тиафо — Корда: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на теннис. Корда остановит обидчика Рублева?
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