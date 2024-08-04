Тиафо
Фрэнсис впервые в этом году выиграл три матча подряд на харде.
В четвертьфинале текущего турнира Тиафо одержал победу над Андреем Рублевым — 6:4, 7:6.
Возможно, для кого-то это сенсация, но на самом деле не произошло ничего удивительного, учитывая спад в игре российского теннисиста.
Во втором сете Рублев вел 4:1, но уже при 2:4 Тиафо сделал обратный брейк, после чего вообще перестал ошибаться на подаче, в том числе на тай-брейке.
В предыдущих раундах Тиафо переиграл колумбийца Даниэля Галана и соотечественника Александра Ковачевича.
Корда
Себастьян тоже впервые в текущем сезоне выиграл на харде больше двух матчей подряд.
В четвертьфинале американский теннисист остановил Джордана Томпсона — 6:4, 6:2.
Австралийцу, который на прошлой неделе дшел до финала в Атланте, все-таки не хватило энергии на очередной матч.
Но дело не только в сопернике. Корда в этом матче почти идеального играл на подаче, отдав в итоге лишь девять очков.
В других матчах в столице США Корда выиграл у чилийца Кристиана Гарина и австралийца Танаси Коккинакиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.18, победу Корды букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей подачей и ударами с задней линии, поэтому логично предположить, что матч получится напряженным — как минимум один тай-брейк им точно понадобится.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.