4 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Сочи». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» ужасно стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает последнее 18 место в турнирной таблице.

При этом «Шинник» в трех поединках не набрал ни одного очка. А вот забила команда Дмитрия Черышева всего лишь 1 мяч.

Последние матчи: в трех первых поединках команда пропустила уже 5 раз. А вот с креативом и реализацией у ярославцев настоящая беда.

В предыдущем туре «Шинник» дома уступил «Тюмени» (0:2). А вот до того команда проиграла сильному «Уралу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах ярославцы проиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Шинник» нынче находится в состоянии грогги. Такого провального старта от команды Черышева никто не ожидал.

Поединки с «Сочи» для команды традиционно складываются сложно. Во всех 3 очных встречах соперники подписывали мировые.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно скорее выбраться из опасной зоны. Да и сочинцы стартовали ненамного лучше.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане полностью провалили старт сезона. Ныне команда Роберта Морено оккупировала 16 место турнирной таблицы.

Причем «Сочи» весьма невыгодно выглядит в атаке. Подопечные Морено отличились только 2 голами в 3 первых турах лучшей лиги мира.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова опростоволосилась. «Сочи» дома уступил «СКА-Хабаровску» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Балтикой» (1:1). А вот в первом туре подопечные Морено были биты «Уралом» (0:2).

Вообще, в пяти своих последних матчах «Сочи» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне неуверенно. Да и в плане созидания южане явно не преуспевают.

При этом «Сочи» обыгрывала москвичей изначально считался фаворитом первенства. Но ситуация складывается таким образом, что южане и близко не демонстрируют своего потенциала.

Состав у сочинцев весьма крепкий, причем не только по меркам первой лиги. Да и пора бы команде Морено наверстывать упущенное в стартовых турах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Сочинцы явно намерены добыть свою первую викторию в первенстве.

Статистика для ставок

Обе команды в 3 первых турах пропустили по 5 мячей

«Шинник» проиграл в 3 стартовых матчах первенства

Ярославцы в 3 поединках забили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.

Прогноз: Сочинцы, при всех своих проблемах, выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Южане явно не допустят недооценки соперника, плюс мотивированы выбраться из опасной зоны.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27