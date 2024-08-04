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    Сумеют ли сочинцы добыть свою первую победу?

    Шинник — Сочи: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 04.08.2024

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    Сауль Гуарирапа
    4 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Сочи». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 04 Августа 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:30 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: «Шинник» ужасно стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает последнее 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» в трех поединках не набрал ни одного очка. А вот забила команда Дмитрия Черышева всего лишь 1 мяч.

    Шинник — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в трех первых поединках команда пропустила уже 5 раз. А вот с креативом и реализацией у ярославцев настоящая беда.

    В предыдущем туре «Шинник» дома уступил «Тюмени» (0:2). А вот до того команда проиграла сильному «Уралу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ярославцы проиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Шинник» нынче находится в состоянии грогги. Такого провального старта от команды Черышева никто не ожидал.

    Поединки с «Сочи» для команды традиционно складываются сложно. Во всех 3 очных встречах соперники подписывали мировые.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно скорее выбраться из опасной зоны. Да и сочинцы стартовали ненамного лучше.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане полностью провалили старт сезона. Ныне команда Роберта Морено оккупировала 16 место турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» весьма невыгодно выглядит в атаке. Подопечные Морено отличились только 2 голами в 3 первых турах лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова опростоволосилась. «Сочи» дома уступил «СКА-Хабаровску» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Балтикой» (1:1). А вот в первом туре подопечные Морено были биты «Уралом» (0:2).

    Вообще, в пяти своих последних матчах «Сочи» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне неуверенно. Да и в плане созидания южане явно не преуспевают.

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    При этом «Сочи» обыгрывала москвичей изначально считался фаворитом первенства. Но ситуация складывается таким образом, что южане и близко не демонстрируют своего потенциала.

    Состав у сочинцев весьма крепкий, причем не только по меркам первой лиги. Да и пора бы команде Морено наверстывать упущенное в стартовых турах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Сочинцы явно намерены добыть свою первую викторию в первенстве.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в 3 первых турах пропустили по 5 мячей

    • «Шинник» проиграл в 3 стартовых матчах первенства

    • Ярославцы в 3 поединках забили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.62.

    Прогноз: Сочинцы, при всех своих проблемах, выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Южане явно не допустят недооценки соперника, плюс мотивированы выбраться из опасной зоны.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

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    «Шинник» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли сочинцы добыть свою первую победу?
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