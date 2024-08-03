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    Динамовцы будут торопиться?

    «Акрон» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, РПЛ, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Динамо» Москва
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    Константин Тюкавин
    3 августа в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Августа 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: «Акрон» довольно неплохо стартовал в чемпионате России. По итогам 2 первых туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Акрон» в двух поединках набрал 3 очка. А вот забили тольяттинцы 4 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.

    Акрон — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в кубковом поединке «Акрон» уступил «Рубину» (0:4). А вот «Факел» тольяттинцам удалось одолеть (2:0).

    В стартовом поединке «Акрон» дал бой «Локомотиву». Однако тот поединок завершился для новичка элиты поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах тольяттинцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: подопечные Заура Тедеева за здорово живешь не сдадутся никому. Вот только «Акрону» явно придется биться за выживание.

    С динамовцами «Акрон» пересекался лишь однажды. Год назад в Кубке России тольяттинцы выиграли в серии пенальти.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Команда Тедеева способна доставить москвичам неприятности.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Динамовцы намерены извлечь урок из прошлого сезона. Пока что команда Марцела Лички очков не теряет.

    Причем «Динамо» Москва довольно выгодно выглядит в атаке. Динамовцы в двух стартовых турах чемпионата забили 6 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела разгромное поражение. В Кубке страны динамовцы уступили «Спартаку» (0:3).

    До того команда дома переиграла земляков из «Локомотива» (3:1). Да и с «Факелом» москвичи расправились уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Динамо» Москва выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Роберто Фернандес — травмирован. Фабиан Бальбуэна — в сборной.

    Состояние команды: на данном этапе команда Лички выглядит главным конкурентом «Зенита». Да и в плане созидания москвичи способны еще прибавить.

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    При этом «Динамо» Москва пока никак не может сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Правда, сейчас вернется в состав после диcквалификации хавбек Даниил Фомин.

    А вот пропускает команда в среднем гол за матч. Между тем, нынче состав динамовцев соткан, по большей части, из своих воспитанников.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и терять очки на ровном месте, в свете борьбы за чемпионство, никак нельзя.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Акрон» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Динамо» Москва в единственной очной встрече с «Акроном» уступило в серии пенальти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 3.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.47.

    Прогноз: Динамовцы выглядят в разы монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении качественный подбор атакующих исполнителей.

    Подопечные Лички явно не допустят недооценки соперника, плюс быстро постараются найти бреши в обороне тольяттинцев.

    Ставка: Победа «Динамо» Москва в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.44

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    «Акрон» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Динамовцы будут торопиться?
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