Акрон
Динамо
«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» довольно неплохо стартовал в чемпионате России. По итогам 2 первых туров команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Акрон» в двух поединках набрал 3 очка. А вот забили тольяттинцы 4 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.
Акрон — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в кубковом поединке «Акрон» уступил «Рубину» (0:4). А вот «Факел» тольяттинцам удалось одолеть (2:0).
В стартовом поединке «Акрон» дал бой «Локомотиву». Однако тот поединок завершился для новичка элиты поражением (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах тольяттинцы выиграли 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Заура Тедеева за здорово живешь не сдадутся никому. Вот только «Акрону» явно придется биться за выживание.
С динамовцами «Акрон» пересекался лишь однажды. Год назад в Кубке России тольяттинцы выиграли в серии пенальти.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Команда Тедеева способна доставить москвичам неприятности.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: Динамовцы намерены извлечь урок из прошлого сезона. Пока что команда Марцела Лички очков не теряет.
Причем «Динамо» Москва довольно выгодно выглядит в атаке. Динамовцы в двух стартовых турах чемпионата забили 6 мячей.
Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела разгромное поражение. В Кубке страны динамовцы уступили «Спартаку» (0:3).
До того команда дома переиграла земляков из «Локомотива» (3:1). Да и с «Факелом» москвичи расправились уверенно (3:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Динамо» Москва выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Роберто Фернандес — травмирован. Фабиан Бальбуэна — в сборной.
Состояние команды: на данном этапе команда Лички выглядит главным конкурентом «Зенита». Да и в плане созидания москвичи способны еще прибавить.
При этом «Динамо» Москва пока никак не может сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Правда, сейчас вернется в состав после диcквалификации хавбек Даниил Фомин.
А вот пропускает команда в среднем гол за матч. Между тем, нынче состав динамовцев соткан, по большей части, из своих воспитанников.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и терять очки на ровном месте, в свете борьбы за чемпионство, никак нельзя.
Статистика для ставок
- «Динамо» Москва в среднем забивает 3 гола за матч
- «Акрон» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Динамо» Москва в единственной очной встрече с «Акроном» уступило в серии пенальти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 3.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.47.
- 2.34Франция — Аргентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.04Япония (U23) — Испания (U23) : прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Динамовцы выглядят в разы монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении качественный подбор атакующих исполнителей.
Подопечные Лички явно не допустят недооценки соперника, плюс быстро постараются найти бреши в обороне тольяттинцев.
Ставка: Победа «Динамо» Москва в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.44