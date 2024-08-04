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    Алькарас жестко накажет Джоковича в финале Олимпиады

    Джокович — Алькарас. Ставка (к. 2.11) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Алькарас
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    Новак Джокович и Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Новака Джоковича в финале олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 4 августа, начало — в 15:00. Ставка и прогноз на матч Джокович — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джокович

    Новак под конец карьеры все-таки добрался до финала олимпийского турнира. Если что, только с пятой попытки.

    Ну и теперь Джокович — самый возрастной финалист в истории олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.

    В пяти предыдущих раундах 37-летний серб не отдал ни сета, но восхищаться здесь особо нечем.

    Отметим несколько самых показательных моментов. Первый: разгромная победа над Рафаэлем Надалем во втором круге — 6:1, 6:4. Здесь изначально не было интриги — лучшие спортивные годы грунтового короля остались где-то в прошлом.

    Второй: победа над Стефаносом Циципасом — 6:3, 7:6. Во втором сете грек сначала вел 4:0, а потом 5:4 и 40-0 на его подаче, но эту партию он все равно не взял.

    Прогнозы на теннис

    Третий момент: победа над Лоренцо Музетти в четвертьфинале — 6:4, 6:2. В первом сете при счете 4:5 на подаче итальянца было 40-0, но этот гейм он не взял. Такое впечатление, что Ноле привез с собой колдуна.

    Циципас и Музетти — два главных неудачника олимпийского турнира. Они умудрились проиграть 37-летнему Джоковичу, которого беспокоит травма колена.

    Алькарас

    Карлос тем временем дошел до финала на своей первой Олимпиаде. Более того, он стал самым молодым финалистом олимпийского турнира с 1904 года.

    Как и Джокович, Алькарас пока тоже не отдал ни сета. У испанца пока вообще не было стрессовых сенсаций. Ну разве что тай-брейки в матчах против Таллона Грикспора и Томми Полом.

    В полуфинале 21-летний теннисист разгромил Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 6:1. Канадец перед этим обыграл Даниила Медведева и Каспера Рууда, но здесь он просто капитулировал.

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    В общем, Алькарас чересчур легко преодолел предыдущие раунды, подтвердив статус главного фаворита.

    С учетом Ролан Гаррос, на котором он взял титул, его победная серия на грунтовых кортах в Париже составляет уже 12 матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 3.04, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: в середине июля Карлос разгромил Новака в финале Уимблдона. То же самое будет и в предстоящем матче.

    Алькарас — не Циципас или Музетти, которые просто дарили Джоковичу геймы. Серб и сам прекрасно всё понимает. Кстати, он уже признался, что будет рад и серебряной медали.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса в двух сетах за 2.11.

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    Джокович — Алькарас: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас жестко накажет Джоковича в финале Олимпиады
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