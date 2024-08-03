«Зенит» разгромил «Ростов», Глушенков сделал хет-трик

В матче третьего тура РПЛ петербургскийна своем поле нанес разгромное поражениесо счетом 5:0.

Хет-трик на счету Максима Глушенкова, также отличились Педро и Матео Кассьерра.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ростов 5:0 Голы: 1:0 Педро Энрике (19'), 2:0 Максим Глушенков (25'), 3:0 Матео Кассьерра (33'), 4:0 Максим Глушенков (35'), 5:0 Максим Глушенков (68') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Вячеслав Караваев, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Педро Энрике, Вендел, Матео Кассьерра, Максим Глушенков Ростов: Андрей Лангович, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Имран Азнауров, Николай Комличенко, Роналдо, Даниил Павлович Уткин, Yatimov R. Предупреждение: Нино (58')

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров «Зенит» и «Динамо» лидируют с 9 очками. «Ростов» пока на 4-й позиции с четырьмя.