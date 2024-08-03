«Рубин» — «Химки»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче третьего тура РПЛна выезде обыгралисо счетом 3:2.

В составе подмосковной команды отметились Хетаг Хасонов, Эдгардо Фарина и Лукас Вера. За хозяев забили Мирдинд Даку и Александр Юкич.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Химки 2:3 Голы: : (2'), 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (45'), 1:1 Хетаг Хосонов (50'), 2:1 Александар Юкич (65'), 2:2 Farina E. (67'), 2:3 Лукас Вера (пенальти) (84') Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Рустам Ашурматов, Илья Рожков, Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов, Александар Юкич, Угочукву Иву, Александр Зотов, Валентин Вада, Мирлинд Даку Химки: Игорь Обухов, Ориньо, Седрик Гогуа, Резиуан Мирзов, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Антон Заболотный, Александр Руденко, Filin A., Fernandez D., Andjelkovic N. Предупреждения: Резиуан Мирзов (25'), Andjelkovic N. (33'), Farina E. (70'), Петар Голубович (90+2')

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» набрали 4 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» с 3 пунктами идет десятым.