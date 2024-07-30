Ночной кошмар Даны Уайта во плоти. Мухаммад новый чемпион UFC в полусреднем весе

На турнире UFC 304 Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полусреднем весе, однако лига очень холодно поприветствовала триумфатора прошедшего противостояния

В Мухаммада никто не верил, но он стал чемпионом

Белал Мухаммад никогда не являлся тем бойцом, в котором фанаты и эксперты видели будущего чемпиона UFC в полусреднем дивизионе. Этнического палестинца, ныне представляющего США, максимально долго ограждали от титульного поединка.

Даже, когда у Белала была серия из девяти побед кряду, то в руководстве промоушена решили оттеснить его от боя за пояс и дать шанс подраться Колби Ковингтону. После того, как Эдвардс разобрал «Хаоса», у UFC просто не осталось выбора.

В лиге утвердили титульный поединок Леона против Мухаммада на 304-м турнире в Манчестере. Казалось бы, UFC сделал все, чтобы Эдвардс победил в этом бою. Мухаммада заставили драться на чужой территории после годовалого простоя.

Тем временем, Эдвардс продолжал оставаться активным, да и ранее он никогда не проигрывал у себя дома в Англии. Однако добыть очередную викторию при поддержке местных болельщиков «Рокки» не удалось.

Мухаммад задал настолько высокий темп, что Эдвардс просто не мог с ним совладать. Белал также развеял все сомнения о невероятной защите Леона в партере, раз за разом переводя его на настил.

UFC 304: Мухаммад vs Эдвардс — Слова после боя

Первые 2 раунда претендент забрал в одностороннем порядке, полностью перебивая обладателя титула на всех этажах. Леон показал характер лишь в третьем отрезке. При очередной попытке тейкдауна от соперника он грамотно контратаковал и забрал его спину.

Однако кроме пассивного контроля на канвасе британец больше ничего и не смог предложить претенденту. После одной неудачной пятиминутки Мухаммад продолжил свое доминирование. Он без каких-либо вопросов забрал и четвертый, и пятый отрезки в свой актив.

Хотя в самой концовке встречи Белал допустил серьезную ошибку, которая едва не стоила ему победы. Находясь в выгодной позиции в партере, палестинец позволил совершить Леону переворот, после чего тот сразу же принялся разбивать претендента в гранд-энд-паунде.

Но Белал все-таки продержался до финального свистка и выиграл бой единогласным решением, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Дана Уайт сильно расстроен таким исходом

Белал Мухаммад globallookpress.com

Президент лиги Дана Уайт был не очень-то доволен, когда на трон в полусреднем весе летом 2022 года взошел Леон Эдвардс. А тем, что новым чемпионом в Манчестере стал Белал Мухаммад босс UFC недоволен еще сильнее.

Триумф палестинца в промоушене встретили очень холодно. И никаких теплых слов от Даны Уайта или кого-либо еще из руководства лиги новый король полусреднего дивизиона в свой адрес не услышал.

«Белал тренировался с Хабибом. Поэтому его выступление получилось таким» — заявил Уайт на пресс-конференции по окончании турнира.

Отвечая на вопросы о неудачном выступлении Эдвардса, было видно то, как Дана сильно расстроился его поражению:

«Я не знаю, что было с Эдвардсом в этом бою. Но давать незамедлительный реванш ему мы не собираемся. Считаю, что Леону нужно отдохнуть. У лиги уже есть другие планы»

28 июля Дане Уайту исполнилось 55 лет, и в свой юбилей он явно ожидал совершенно других исходов на турнире. Первое, что разочаровало главу UFC — наискучнейший поединок Мухаммада Мокаева с Манелем Капом в наилегчайшем весе.

Не очень-то обрадовали его и 7 поединков кряду, завершившихся судейскими решениями, особенно с учетом того, что в преддверии турнира Дана поднял бонусы за лучшее выступление вечера до 100 тысяч долларов вместо привычных 50-ти.

А смена чемпиона в полусреднем дивизионе в главном бою вечера окончательно вывела Уайта из себя. Белал Мухаммад — это не тот боец, которого в лиге хотели бы видеть на вершине.

Но чем же этнический палестинец так не угодил не руководству UFC и фанатам, освистывавших его после объявления результатов в бою с Эдвардсом? И почему Белалу пришлось ждать своего главного поединка в карьере так долго?

UFC сделает все, чтобы Мухаммад лишился титула

Шавкат Рахмонов globallookpress.com

UFC это не только спорт, но и бизнес, который всегда должен приносить прибыль. Но большие деньги, продажи платных телетрансляций и яркое шоу — это полная противоположность скучному и унылому стилю Белала Мухаммада.

Сейчас у нового чемпиона серия из десяти выигранных поединков кряду. Однако лишь в одном из них он сумел победить досрочно. В основном, бои Мухаммада заканчивались судейскими решениями, причем ярких и жестких разменов в них никогда не было.

Как персонаж, Белал пробивал исключительно антирекорды. Мухаммад с детства живет и тренируется в США, представляя эту страну. Однако местные американские болельщики не приняли его, как своего.

Впрочем, даже на Востоке Белал не является одним из самых популярных бойцов. За всю свою карьеру он только дважды дрался в Абу-Даби, где местная публика гораздо чаще хотела бы видеть в основных кардах Ислама Махачева, Хамзата Чимаева или Умара Нурмагомедова.

К сожалению для самого Мухаммада, все, что у него есть, не соответствует концепции UFC и философии Даны Уайта. Полусредний дивизион в последнее время итак переживал не лучшие времена.

А с восхождением на трон Белала к этой категории внимание может снизиться в разы. Ведь никому не хочется наблюдать все 25 минут за тактической борьбой или монотонной работой в стойке.

В интересах UFC сделать так, чтобы в ближайшее время в дивизионе появился новый чемпион. Очевидно, далее Мухаммада сведут в клетке в некомфортные для него сроки с максимально неудобным соперником.

У Даны Уайта на примете уже есть 2 бойца, способных, по его мнению, победить Белала — это Джек Маддалена и Шавкат Рахмонов. Оба молоды и голодны до побед. Они еще никому не проигрывали в UFC и предыдущих своих соперников побеждали в одностороннем порядке и почти всегда делали это досрочно.

Для Мухаммада поединок с каждым из них настоящая проверка на прочность. Так что правление нового чемпиона полусреднего дивизиона UFC может получиться не таким долгим, как хотелось бы ему самому.