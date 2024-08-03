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    Нидерланды выиграли эстафету микст 4х400 метров, Альфред из Сент-Люсии взяла золото на стометровке на ОИ-24

    Прочие Париж-2024 Легкая атлетика
    Завершились сразу несколько дисциплин в королеве спорта, легкой атлетике.

    Жюльен Альфред
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    Жюльен Альфред

    В эстафете 4х400 метров в миксте первое место сенсационно досталось сборной Нидерландов, пробежавшей дистанцию за 3:07,43.

    Второе место у США (3:07,74), бронза досталась Великобритании — 3:08,01.

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    • На 100 метрах у женщин первой стала представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред с результатом 10,72 и новым национальным рекордом.

    Второе и третье место за американками — Ша’Карри Ричардсон (10,87) и Мелисса Джефферсон (10,92).

    В тройном прыжке у женщин лучшей стала Теа Лафон из Доминики, она прыгнула на 15,02 метра.

    Серебро смогла завоевать Шаника Риккетс из Ямайки — 14,87 метра, а бронза — у Жасмин Мур из США — 14,67 метра.

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