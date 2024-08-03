3 августа в третьем туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Начало игры намечено на 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: В прошлом сезоне питерский коллектив в очередной раз стал чемпионом страны и также еще смог выиграть национальный кубок.

В новом чемпионате он пока также лидирует после двух туров, выиграв обе проведенные игры по 4:0.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «Зенит» в матче группового этапа кубка России на своем поле разгромил воронежский «Факел» со счетом 3:0, а о этого в матчах чемпионата страны поочередно по 4:0 разгромил в гостевых встречах «Крылья Советов» и «Рубин».

Не сыграют: Ильзат Ахметов и Марио Фернандес пропустят этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К началу сезона «Зенит» подошел просто в прекрасной форме, выиграв все четыре официальные встречи. Причем в трех из них «сине-бело-голубые» смогли сохранить свои ворота на замке и только в матче за Суперкубок России против «Краснодара» они пропустили два гола, победив со счетом 4:2.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовский коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата России финишировал на седьмой строке.

В текущем же первенстве он после двух туров с четырьмя набранными очками находится на четвертой строке в турнирной таблице.

Календарь и таблица РПЛ

Последние матчи: В преддверии данного поединка «Ростов» потерпел гостевое фиаско от московского «Локомотива» со счетом 0:1 в рамках Кубка страны. А до этого он расписал дома мировую 0:0 против ЦСКА и одолел в гостях самарские «Крылья Советов» 3:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: С учетом еще прошлого сезона за шесть предыдущих игр чемпионата страны «комбайнеры» проиграли в трех из них. В трех же других матчах этого периода они добыли две победы и расписали одну мировую. И только раз за пять минувших поединков чемпионата «Ростов» уходил с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает «Ростову» вот уже в десяти играх кряду, выиграв шесть из них за это время

В шести из семи предыдущих встреч этих клубов играла ставка обе забьют

А в пяти из семи минувших очных матчей тотал матча превышал больше 2,5 гола

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.36, победа «Ростова» — 9.90, ничья — 5.53.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.15 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами, ведь в очных встречах эти команды зачастую огорчают друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь можно рассмотреть такой исход — победа «Зенита» + ТБ 3,5. Так как «Зенит» зачастую обыгрывает предстоящего противника в результативных поединках.

Ставка: победа «Зенита» + ТБ 3,5 за 2.95.