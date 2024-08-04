Факел
Краснодар
«Факел»
Турнирное положение: В прошлом сезоне воронежский коллектив финишировал на 11 позиции в таблице РПЛ, опередив всего на два очка зону стыков.
В текущем же первенстве он после двух туров идет в нижней части турнирки, не имея еще набранных баллов в активе.
Факел — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «Факел» в матче группового этапа Кубка России проиграл в гостях «Зениту» со счетом 0:3. А до этого он потерпел два фиаско в поединках чемпионата страны — от новичка «Акрона» дома 0:2 и в Москве от «Динамо» 1:3.
Не сыграют: Евгений Марков будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «Факел» в новом сезоне в официальных матчах только проигрывал, забив только гол за три поединка при аж восьми пропущенных. А победить «огоньки» смогли только в одном из 12 прошедших матчей РПЛ. И эта виктория состоялась еще в конце прошлого чемпионата дома над «Ахматом» 2:0.
«Краснодар»
Турнирное положение: Краснодарский коллектив в прошлом сезоне был близок к своему первому чемпионству, но в итоге проиграл лишь одно очко питерскому «Зениту».
В новом же первенстве он с двумя набранными очками разместился в середине турнирной таблицы.
Последние матчи: Новый сезон «быки» начали с проигрыша от «Зенита» со счетом 2:4 в матче Суперкубка России. После этого они свели вничью два поединка чемпионата — с «Ахматом» 1:1 в гостях и дома 0:0 с махачкалинским «Динамо». А накануне «Краснодар» в игре кубка страны на своем поле переиграл 1:0 ЦСКА.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В рамках чемпионата России еще с учетом прошлого сезона «Краснодар» имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. В этот период «черно-зеленые» отпраздновали две виктории и расписали две мировые. А не забивали они только в одной встрече из шести предыдущих во всех турнирах.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Краснодар» в играх с «Факелом» набрал четыре очка, выиграв 2:0 дома и сыграв 0:0 в гостях
- В трех из пяти очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют
- А три из четырех последних противостояний между этими командами завершились вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.32, победа «Факела» — 3.42, ничья — 3.42.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.
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Прогноз: «Краснодар» совсем не впечатляет на старте сезоне и вполне может недосчитаться очков и в Воронеже. В общем, рекомендуем здесь ставить с Х на хозяев.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.75.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет мировой исход, ведь в предыдущих противостояниях эти клубы зачастую делили очки между собой.
Ставка: ничья за 3.42.