Воронежский «Факел» на своем поле примет «Краснодар» в 3-м туре российской Премьер-лиги. поединок состоится 4 августа и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: В прошлом сезоне воронежский коллектив финишировал на 11 позиции в таблице РПЛ, опередив всего на два очка зону стыков.

В текущем же первенстве он после двух туров идет в нижней части турнирки, не имея еще набранных баллов в активе.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «Факел» в матче группового этапа Кубка России проиграл в гостях «Зениту» со счетом 0:3. А до этого он потерпел два фиаско в поединках чемпионата страны — от новичка «Акрона» дома 0:2 и в Москве от «Динамо» 1:3.

Не сыграют: Евгений Марков будет отбывать дисквалификацию.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Факел» в новом сезоне в официальных матчах только проигрывал, забив только гол за три поединка при аж восьми пропущенных. А победить «огоньки» смогли только в одном из 12 прошедших матчей РПЛ. И эта виктория состоялась еще в конце прошлого чемпионата дома над «Ахматом» 2:0.

«Краснодар»

Турнирное положение: Краснодарский коллектив в прошлом сезоне был близок к своему первому чемпионству, но в итоге проиграл лишь одно очко питерскому «Зениту».

В новом же первенстве он с двумя набранными очками разместился в середине турнирной таблицы.

Календарь и таблица РПЛ

Последние матчи: Новый сезон «быки» начали с проигрыша от «Зенита» со счетом 2:4 в матче Суперкубка России. После этого они свели вничью два поединка чемпионата — с «Ахматом» 1:1 в гостях и дома 0:0 с махачкалинским «Динамо». А накануне «Краснодар» в игре кубка страны на своем поле переиграл 1:0 ЦСКА.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В рамках чемпионата России еще с учетом прошлого сезона «Краснодар» имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. В этот период «черно-зеленые» отпраздновали две виктории и расписали две мировые. А не забивали они только в одной встрече из шести предыдущих во всех турнирах.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Краснодар» в играх с «Факелом» набрал четыре очка, выиграв 2:0 дома и сыграв 0:0 в гостях

В трех из пяти очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют

А три из четырех последних противостояний между этими командами завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.32, победа «Факела» — 3.42, ничья — 3.42.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.

Прогноз: «Краснодар» совсем не впечатляет на старте сезоне и вполне может недосчитаться очков и в Воронеже. В общем, рекомендуем здесь ставить с Х на хозяев.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.75.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет мировой исход, ведь в предыдущих противостояниях эти клубы зачастую делили очки между собой.

Ставка: ничья за 3.42.