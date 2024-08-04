Умар Нурмагомедов
Турнирное положение: Умар Нурмагомедов на данный момент занимает десятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Для россиянина это будет первый поединок с представителем из топ-5.
Последние бои: Умар выступает в лиге с 2021 года и за это время он выиграл 5 поединков кряду. В своем последнем бою Нурмагомедов одолел единогласным решением судьи дебютанта UFC Бекзата Альмахана. Также на данном отрезке в его активе было и 2 досрочных победы.
Состояние бойца: Дагестанец в самом расцвете сил. Он плавно подбирается к своей пиковой форме. У него 17 побед в карьере без единого поражения. У Нурмагомедова борьба высочайшего уровня. Если Умар переводит соперника на землю, то он практически весь раунд не может подняться на ноги. Однако с досрочным завершением и ударной техникой есть определенные проблемы.
Кори Сэндхаген
Турнирное положение: Сэндхаген бывший претендент на временный титул в легчайшем дивизионе. На данный момент американский боец занимает вторую строчку в рейтинге этой весовой категории.
Последние бои: Кори явно превосходит своего грядущего оппонента в плане опыта. В легчайшем дивизионе он дрался с главными монстрами этой категории. За 5 предыдущих боев в его активе 3 победы и 2 поражения. К этой встрече он подходит на серии из трех выигрышей кряду.
Состояние бойца: После того, как Сэндхаген уступил Петру Яну и Ти Джею Диллашоу, он серьезно спрогрессировал. Американец научился грамотно работать по этажам и заметно подтянул свой партер.
Также стоит отметить и довольно хорошее кардио. Кори способен работать высоком темпе все 25 минут.
Статистика для ставок
- За 5 предыдущих боев в активе Сэндхагена 3 победы и 2 поражения
- У Нурмагомедова 17 побед в карьере без единого поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Умар Нурмагомедов является фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.23, тогда как на успех Сэндхагена предлагают сделать ставку за 4.40.
Прогноз: Кори — один из сильнейших бойцов легчайшего дивизиона. Но Умар непобежденный, и все предыдущие бои проходили под его контролем. В этом поединке Нурмагомедов будет удерживать оппонента на земле все 25 минут, но ввиду внушительного опыта Сэндхагена не сумеет его удосрочить.
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Ставка: Победа Умара Нурмагомедова по очкам за 2.37