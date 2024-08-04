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    Умар Нурмагомедов остановит Сэндхагена и получит титульник?

    Нурмагомедов — Сэндхаген. Ставка (к. 2.37) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Сэндхаген
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    Умар Нурмагомедов
    В рамках турнира Abu Dhabi 4 августа пройдет поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена в легчайшем весе. Начало — 00:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Умар Нурмагомедов

    Турнирное положение: Умар Нурмагомедов на данный момент занимает десятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Для россиянина это будет первый поединок с представителем из топ-5.

    Последние бои: Умар выступает в лиге с 2021 года и за это время он выиграл 5 поединков кряду. В своем последнем бою Нурмагомедов одолел единогласным решением судьи дебютанта UFC Бекзата Альмахана. Также на данном отрезке в его активе было и 2 досрочных победы.

    Состояние бойца: Дагестанец в самом расцвете сил. Он плавно подбирается к своей пиковой форме. У него 17 побед в карьере без единого поражения. У Нурмагомедова борьба высочайшего уровня. Если Умар переводит соперника на землю, то он практически весь раунд не может подняться на ноги. Однако с досрочным завершением и ударной техникой есть определенные проблемы.

    Кори Сэндхаген

    Турнирное положение: Сэндхаген бывший претендент на временный титул в легчайшем дивизионе. На данный момент американский боец занимает вторую строчку в рейтинге этой весовой категории.

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    • Последние бои: Кори явно превосходит своего грядущего оппонента в плане опыта. В легчайшем дивизионе он дрался с главными монстрами этой категории. За 5 предыдущих боев в его активе 3 победы и 2 поражения. К этой встрече он подходит на серии из трех выигрышей кряду.

    Состояние бойца: После того, как Сэндхаген уступил Петру Яну и Ти Джею Диллашоу, он серьезно спрогрессировал. Американец научился грамотно работать по этажам и заметно подтянул свой партер.

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    Также стоит отметить и довольно хорошее кардио. Кори способен работать высоком темпе все 25 минут.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих боев в активе Сэндхагена 3 победы и 2 поражения

    • У Нурмагомедова 17 побед в карьере без единого поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Умар Нурмагомедов является фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.23, тогда как на успех Сэндхагена предлагают сделать ставку за 4.40.

    Прогноз: Кори — один из сильнейших бойцов легчайшего дивизиона. Но Умар непобежденный, и все предыдущие бои проходили под его контролем. В этом поединке Нурмагомедов будет удерживать оппонента на земле все 25 минут, но ввиду внушительного опыта Сэндхагена не сумеет его удосрочить.

    Ставка: Победа Умара Нурмагомедова по очкам за 2.37

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    Нурмагомедов — Сэндхаген: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на бои. Умар Нурмагомедов остановит Сэндхагена и получит титульник?
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