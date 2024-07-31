Нурмагомедов сразится с Сэндхагеном, Вера подерется с Фигередо. Анонс карда UFC Abu Dhabi

В ночь с 3 на 4 августа состоится турнир UFC Abu Dhabi. В главном событии вечера подерутся Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген в легчайшем весе

Бои предварительного карда

1. Седрик Дюма встретится с Денисом Тюлюлиным в среднем весе

2. Джай Герберт подерется с Рональдо Бедойем в легком весе

3. Виктория Дудакова сразится с Сэм Хьюз в женском минимальном дивизионе

4. Гурам Кутателадзе подерется с Джорданом Вученичем в легком дивизионе

5. Шамиль Газиев проведет бой с Дон’Тэйлом Мэйесом в тяжелом весе

6. Мухаммад Яхъя в легком весе встретится с Кауэ Фернандесом в легком весе

7. Алонзо Менифилд сразится с Азаматом Мурзакановым в полутяжелом дивизионе

UFC Abu Dhabi: Сандхаген против Нурмагомедова — 3 августа | Промо боя

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира в Абу-Даби поединок в легком весе с участием Йоэля Альвареса и Элвиса Бреннера. Предыдущие бои участников этого противостояния закончились по-разному.

Альварес ранее одолел сабмишном во втором раунде Марка Диакеси. Всего у него 5 побед и одно поражение за 6 последних боев, однако уровень оппозиции был далеко не самым высоким. Бреннер ранее в бескомпромиссном противостоянии уступил по очкам Мактыкбеку Оролбаю.

Но до этого бразилец шел на серии из трех побед кряду, где он нокаутировал двух своих соперников. За счет внушительной ударной мощи у Бреннера есть шансы одержать очередную викторию, потому как его нынешний соперник не обладает крепкой челюстью.

Следующими в октагон в рамках женского минимального веса выйдут Маккензи Дерн и Лупита Годинез, седьмой и десятый номера рейтинга. Девушки подходят в разной форме к очной встрече.

Маккензи свой последний бой проиграла Аманде Лемос единогласным решением судей. Да и за предыдущие 4 поединка в ее активе была только одна победа. А вот у Годинез ситуация гораздо лучше.

Свой последний бой она уступила по очкам Вирне Яндиробе, но до этого шла на серии из четырех побед кряду. Мексиканка представляет собой универсального бойца, способного оказывать сопротивление как в партере, так и в стойке. Так что Дерн в этом противостоянии будет максимально трудно.

Тони Фергюсон (слева) globallookpress.com

В полусреднем весе состоится бой с участием бывшего временного чемпиона легкой категории Тони Фергюсона и Майкла Кьезы. Их обоих уже можно записать в категорию списанных со счетов ветеранов, потому как они уже давно не радуют фанатов победами.

Тони и вовсе идет на серии из семи поражений кряду, что является повторением антирекорда промоушена. У Кьезы ситуация немного лучше, потому как он проиграл лишь 3 последних боя. Его предыдущая неудача против Кевина Холланда (проигрыш сабмишном в первом раунде) показала, что Майкл уже не в состоянии конкурировать на уровне топ-15.

Но Фергюсон не побеждал на протяжении пяти лет кряду. Возраст взял свое и в нынешних реалиях Тони неконкурентоспособен даже среди представителей второго эшелона. Есть подозрение, что в грядущем бою «Эль-Кукуй» установит единоличную антирекордную серию поражений в UFC.

Очередной поединок основного карда в Абу-Даби состоится в рамках легчайшего дивизиона с участием Марлона Веры и Дейвисона Фигередо. Бойцы занимают четвертую и шестую позиции в рейтинге.

«Чито» в предыдущем поединке дрался за титул с Шоном О’Мэлли и уступил ему в одностороннем порядке по очкам. Всего у Марлона 3 победы и 2 проигрыша за 5 встреч. Аналогичная статистика и у Дейвисона.

Но несмотря на 36-летний возраст, бывший чемпион наилегчайшей категории сумел перезагрузить свою карьеру в дивизионе до 61 кг. В преддверии этой встречи он одержал 2 победы над Робом Фонтом и Коди Гарбрандтом, которого и вовсе финишировал гильотиной.

Зрителей на трибунах ожидает конкурентное противостояние двух опытных бойцов. Но рассчитывать на быстрый финиш точно не стоит, потому как на кону стоит место в топ-5 и рисковать в лишний раз точно никто не будет.

Нурмагомедов и Шара Буллет рассчитывают остаться непобежденными

Кори Сэндхаген globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем дивизионе пройдет бой с участием Шарабутдина Магомедова и Михала Олексейчука. Шара Буллет — молодой проспект из Дагестана, у которого в карьере нет ни единого поражения.

Он дебютировал в промоушене в октябре прошлого года и одержал победу единогласным решением судей над Бруну Силвой. Второй поединок в лиге для Шарабутдина состоялся чуть менее, чем полтора месяца назад.

На турнире в Саудовской Аравии Шара Буллет расправился с очередным бразильцем Антонио Троколи. Тогда россиянин праздновал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Грядущий соперник Магомедова, напротив, уже на спаде.

Михал крайне нестабильный боец, чередующий победы с поражениями. За 6 предыдущих встреч в его активе 3 проигрыша и 3 выигрыша. В недавнем противостоянии он уступил уже в первом раунде сабмишном Кевину Холлэнду.

Стилистически Олексейчук выглядит идеальным соперником для Шарабутдина. Он не является мастером грэпплинга и БЖЖ. У Магомедова есть все для того, чтобы продлить свою победную серию в UFC.

В главном событии вечера в легчайшем дивизионе сойдутся Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов, второй и десятый номера рейтинга. Для россиянина это будет самый громкий вызов в его карьере. Ранее он еще не дрался с представителями первой пятерки.

По именам предыдущая оппозиция Умара выглядит не так уж и грозно. Он выигрывал у бойцов, списанных со счетов, или новичков промоушена, потому как никто из топ-15 не хотел принимать с ним поединок.

Кори стал единственным из ростера легчайшего дивизиона, кто согласился дать бой восходящей звезде. Сэндхаген в отличие от Нурмагомедова дрался со многими топами этой категории.

После поражения от Петра Яна в битве за временный титул американец набрал отличную форму. Он без особых проблем прошел Сонга Ядонга, Марлона Вера и Роба Фонта. Мотивация у обоих бойцов драться на победу в грядущей встрече просто невероятная.

Ведь победитель данного противостояния должен стать следующим претендентом на титул в легчайшем весе. Сэндхаген полностью уверен в своих силах, и он не просто так прилетел в Абу-Даби. Но на этот раз против него выйдет непобежденный боец с высочайшим уровнем борьбы, которого практически невозможно остановить.