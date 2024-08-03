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    Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?

    Рубин — Химки: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.03. 03/08/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Химки»
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    Мирлинд Даку
    3 августа в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Химки». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Августа 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 20:00 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» довольно посредственно стартовал в чемпионате. По итогам 2 первых туров команда занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Рубин» в двух поединках набрал 3 очка. А вот пропустила команда Рашида Рахимова уже 6 мячей.

    Рубин — Химки: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в двух первых поединках команда отличилась 4 голами. А вот в Кубке России казанцы разгромили «Акрон» (4:0).

    В стартовом поединке «Рубин» переиграл нижегородцев (4:2). А вот затем случился коллапс в матче с «Зенитом» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах казанцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Казанцы уж точно поборются за попадание в топ-5. Да и забивают подопечные Рахимова в среднем 2 гола за матч.

    Поединки против «Химок» для команды традиционно складываются ужасно. В 5 последних очных встречах «Рубин» один раз сыграл вничью при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Да и проиграли казанцы только мощному «Зениту».

    «Химки»

    Турнирное положение: Новичок элиты начал чемпионат не лучшим образом. Химчане пребывают на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Химки» довольно бледно выглядит в атаке. Подмосковный клуб в 2 турах отличился всего 2 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла свою первую викторию в сезоне. Химчане в Кубке страны одолели «Оренбург» (1:0).

    До того команда дома уступила «Спартаку» (1:3). А вот ничью с махачкалинцами (1:1) вряд ли можно назвать успехом.

    Вообще, в 5 последних матчах «Химки» выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда только притирается к элите. Да и в плане созидания химчанам нужно срочно прибавлять.

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    При этом «Химки» не проигрывают казанцам уже без малого 15 лет. Да и при нынешней диспозиции будут рады и баллу.

    А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч. Между тем, химчане явно намерены оттяпать в Казани хотя бы ничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и последняя виктория в Кубке показала силу команды.

    Статистика для ставок

    • «Химки» в среднем забивают гол за матч

    • «Рубин» в среднем пропускает 3 гола за матч

    • Казанцы уже почти 15 лет не могут обыграть «Химки»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.13 и 1.83.

    Прогноз: Казанцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Подопечные Рахимова явно не допустят недооценки соперника, плюс постараются воспользоваться преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Рубина» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Рубин» — «Химки»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
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