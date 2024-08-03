Рубин
Химки
«Рубин»
Турнирное положение: «Рубин» довольно посредственно стартовал в чемпионате. По итогам 2 первых туров команда занимает 8 место в турнирной таблице.
При этом «Рубин» в двух поединках набрал 3 очка. А вот пропустила команда Рашида Рахимова уже 6 мячей.
Рубин — Химки: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в двух первых поединках команда отличилась 4 голами. А вот в Кубке России казанцы разгромили «Акрон» (4:0).
В стартовом поединке «Рубин» переиграл нижегородцев (4:2). А вот затем случился коллапс в матче с «Зенитом» (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах казанцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Казанцы уж точно поборются за попадание в топ-5. Да и забивают подопечные Рахимова в среднем 2 гола за матч.
Поединки против «Химок» для команды традиционно складываются ужасно. В 5 последних очных встречах «Рубин» один раз сыграл вничью при 4 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Да и проиграли казанцы только мощному «Зениту».
«Химки»
Турнирное положение: Новичок элиты начал чемпионат не лучшим образом. Химчане пребывают на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Химки» довольно бледно выглядит в атаке. Подмосковный клуб в 2 турах отличился всего 2 забитыми мячами.
Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла свою первую викторию в сезоне. Химчане в Кубке страны одолели «Оренбург» (1:0).
До того команда дома уступила «Спартаку» (1:3). А вот ничью с махачкалинцами (1:1) вряд ли можно назвать успехом.
Вообще, в 5 последних матчах «Химки» выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда только притирается к элите. Да и в плане созидания химчанам нужно срочно прибавлять.
При этом «Химки» не проигрывают казанцам уже без малого 15 лет. Да и при нынешней диспозиции будут рады и баллу.
А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч. Между тем, химчане явно намерены оттяпать в Казани хотя бы ничью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и последняя виктория в Кубке показала силу команды.
Статистика для ставок
- «Химки» в среднем забивают гол за матч
- «Рубин» в среднем пропускает 3 гола за матч
- Казанцы уже почти 15 лет не могут обыграть «Химки»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.13 и 1.83.
- 2.34Франция — Аргентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.04Япония (U23) — Испания (U23) : прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Казанцы выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.
Подопечные Рахимова явно не допустят недооценки соперника, плюс постараются воспользоваться преимуществом своего поля.
Ставка: Победа «Рубина» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13