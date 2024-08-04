Ахмат
Локомотив
«Ахмат»
Турнирное положение: после двух матчей у команды Магомеда Адиева два очка и она занимает 11-е место в таблице РПЛ.
Последние матчи: в Кубке России «Ахмат» разгромил на своем поле «Пари НН» со счетом 4:1. На протяжении всей встречи преимущество грозненцев было подавляющим и они по делу взяли три очка.
Ахмат — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Ранее были две ничьи в чемпионате, с «Оренбургом» (0:0) и «Краснодаром» (1:1).
Не сыграют: травмированы защитники Ловат и Талал, они выбыли надолго.
Состояние команды: при Магомеде Адиеве команда здорово прибавила и стала гораздо более организованнее, играет очень компактно. Выздоровел лидер «Ахмата» Бернард Бериша, который всегда добавляет энергии на поле. Да и остальные игроки находятся сейчас в неплохом состоянии.
«Локомотив»
Турнирное положение: после двух матчей у «Локомотива» три очка и он занимает пока 6-е место в таблице РПЛ.
Последние матчи: в Кубке России подопечные Михаила Галактионова обыграли на своем поле «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил молодой Вадим Раков, который давно ходит в подающих надежды, но никак не может пробиться в основу.
До этого было поражение в чемпионате от «Динамо» (1:3) и победа над «Акроном» (3:0).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: после летних потерь «Локомотив» перестраивается, на первый план выходят другие футболисты, в частности Пиняев и новичок Воробьев. В защите железнодорожники действуют ужасно, зато впереди очень даже привлекательно.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл 0:2 дома и 1:2 в гостях
- В позапрошлом сезоне «Локомотив» уступил на своем поле 1:2, зато был сильнее в гостях 1:0
- После двух туров «Ахмат» имеет разницу 1:1, а «Локомотив» — 4:5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,60, а на «Локомотив» - 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,93.
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- 2.38Акрон — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: на своем поле традиционно «Ахмат» играет в более атакующей манере, поддерживаемый болельщиками. Все лидеры команды в строю и команда способна ввязаться в открытый футбол с «Локомотивом», у которого пока очень сильный крен в сторону атакующих действий.
Ставка: обе забьют за 1,73.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через тотал, голов тут может быть много.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,10.