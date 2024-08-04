4 августа в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: после двух матчей у команды Магомеда Адиева два очка и она занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Последние матчи: в Кубке России «Ахмат» разгромил на своем поле «Пари НН» со счетом 4:1. На протяжении всей встречи преимущество грозненцев было подавляющим и они по делу взяли три очка.

Ранее были две ничьи в чемпионате, с «Оренбургом» (0:0) и «Краснодаром» (1:1).

Не сыграют: травмированы защитники Ловат и Талал, они выбыли надолго.

Состояние команды: при Магомеде Адиеве команда здорово прибавила и стала гораздо более организованнее, играет очень компактно. Выздоровел лидер «Ахмата» Бернард Бериша, который всегда добавляет энергии на поле. Да и остальные игроки находятся сейчас в неплохом состоянии.

«Локомотив»

Турнирное положение: после двух матчей у «Локомотива» три очка и он занимает пока 6-е место в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в Кубке России подопечные Михаила Галактионова обыграли на своем поле «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил молодой Вадим Раков, который давно ходит в подающих надежды, но никак не может пробиться в основу.

До этого было поражение в чемпионате от «Динамо» (1:3) и победа над «Акроном» (3:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: после летних потерь «Локомотив» перестраивается, на первый план выходят другие футболисты, в частности Пиняев и новичок Воробьев. В защите железнодорожники действуют ужасно, зато впереди очень даже привлекательно.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл 0:2 дома и 1:2 в гостях

В позапрошлом сезоне «Локомотив» уступил на своем поле 1:2, зато был сильнее в гостях 1:0

После двух туров «Ахмат» имеет разницу 1:1, а «Локомотив» — 4:5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,60, а на «Локомотив» - 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

Прогноз: на своем поле традиционно «Ахмат» играет в более атакующей манере, поддерживаемый болельщиками. Все лидеры команды в строю и команда способна ввязаться в открытый футбол с «Локомотивом», у которого пока очень сильный крен в сторону атакующих действий.

Ставка: обе забьют за 1,73.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через тотал, голов тут может быть много.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,10.