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    Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ

    Футбол Клубный чемпионат мира MLS
    Мексиканский «Тигрес» стал победителем Лиги чемпионов конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и старн Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

    «Тигрес» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
    «Тигрес» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ

    В финальном матче, который состоялся в американском городе Орландо, «Тигрес» выиграл у «Лос-Анджелеса». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

    Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте «Лос-Анджелес» вышел вперед благодаря точному удару Диего Росси. Вскоре, на 72-й минуте, «Тигрес» отыгрался после гола Уго Айялы.

    Автором победного гола стал на 84-й минуте 35-летний Андре-Пьер-Жиньяк, известный по выступлениям за «Марсель» и сборную Франции.

    Жиньяк с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

    «Тигрес» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Благодаря этой победе мексиканский клуб сыграет на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля.

    Напомним, в минувшие выходные южнокорейский «Ульсан» выиграл азиатскую Лигу чемпионов.

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