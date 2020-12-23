Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ

В финальном матче, который состоялся в американском городе Орландо, «Тигрес» выиграл у «Лос-Анджелеса». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.
Все голы были забиты во втором тайме. На 61-й минуте «Лос-Анджелес» вышел вперед благодаря точному удару Диего Росси. Вскоре, на 72-й минуте, «Тигрес» отыгрался после гола Уго Айялы.
Автором победного гола стал на 84-й минуте 35-летний Андре-Пьер-Жиньяк, известный по выступлениям за «Марсель» и сборную Франции.
📢 ¡Tigres Campeón 🏆 #SCCL2020!— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 23, 2020
📹 Resumen del partido
🐯 @TigresOficial 🆚 @LAFC ⚫️️ pic.twitter.com/Vx3FmyBDsg
Жиньяк с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.
«Тигрес» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Благодаря этой победе мексиканский клуб сыграет на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля.
Напомним, в минувшие выходные южнокорейский «Ульсан» выиграл азиатскую Лигу чемпионов.