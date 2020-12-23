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    Газзаев: Я категорически против сокращения РПЛ

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что идея сократить российскую Премьер-лигу выглядит нецелесообразно.

    Валерия Газзаев
    Валерия Газзаев

    В этом сезоне в РПЛ принимают участие 16 клубов.

    «Я категорически против сокращения РПЛ. Мы в огромной стране живем. Так нет, давайте сделаем чемпионат условно Москвы и Санкт-Петербурга. Что это будет?! Есть же рекомендации УЕФА, согласно которым в высшем дивизионе желательно иметь от 18 до 20 клубов. Они не просто так появились.

    Здесь как минимум вопрос синхронизации национальных первенств с матчами еврокубков, встречами с участием национальных сборных. Да и что получается — условная Голландия, в которой живет примерно столько же людей как в Московском регионе, может позволить себе 18 клубов в высшем дивизионе, а мы — нет?

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    • Меньше двух лет назад мы провели чемпионат мира, успешно на нем выступили и, вместо того чтобы воспользоваться его плодами, ростом популярности, пропагандой футбола, в первую очередь среди детей, просто пытаемся ужаться», — приводит слова Газзаева «Коммерсант». 0

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