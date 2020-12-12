«Спартак» выступил с заявлением об инциденте в Сочи

«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации, которая произошла в перерыве матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«В перерыве матча "Сочи" — "Спартак" имел место вопиющий случай.

Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.

В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК "Спартак" крайне возмущен поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!

Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», — говорится в сообщении. 0