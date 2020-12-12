«Спартак» выступил с заявлением об инциденте в Сочи

Трибуны стадиона в Сочи
ФК «Спартак»
«В перерыве матча "Сочи" — "Спартак" имел место вопиющий случай.
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.
В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.
ФК "Спартак" крайне возмущен поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!
Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», — говорится в сообщении. 0