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    Тедеско: Мне сказали, что это не моя страна, что я могу уехать

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об инциденте, который произошел между ним и неназванным человеком в перерыве матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Напомним, в послематчевом интервью Тедеско также рассказал, что один из игроков «Сочи» ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

    «То, что я сказал Кралу останется между нами, но я могу сказать, почему я нервничал. В первом тайме мы контролировали мяч и игру, а во втором — нет. Это в том числе меня немного разозлило.

    В перерыве, к сожалению, случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

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    • В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел, мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов [ПСЖ — "Истанбул"] — команды ушли с поля после известного инцидента.

    Конечно, я не говорю, что мы покинем поле из-за того, что мне сказали ехать домой. Но каждый раз происходит одно и то же: я задаю вопрос резервному судье и всегда получаю за это желтую карточку. При этом я просто спрашиваю: "Почему?". Это невероятно.

    Потом вы спрашиваете меня, почему я так эмоционален. Знаете, ребята, это уже не смешно. Резервный судья все слышит и ничего не предпринимает. Он только слышит мое "почему" и тут же дает желтую. Фантастика.

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    • Это сложно. Сложно так работать. Вы же видели российский футбол в Европе. Думаю, вещи должны меняться. Это мое мнение.

    Вы говорите, что мы играли плохо? После первого гола — может быть. Но до этого мы должны были забивать три, а у них не было ничего», — приводит слова тренера «Матч ТВ». 0

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