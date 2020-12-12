ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Вальядолид» обыграл «Осасуну», мадридское дерби, «Барса» примет «Леванте»
  • 19:51
    • Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь
  • 19:08
    • Игрок «Сочи» ударил помощника Тедеско после матча со «Спартаком»
  • 18:23
    • «Спартак» потерпел поражение в Сочи
  • 20:27
    • Тедеско: Мне сказали, что это не моя страна, что я могу уехать
  • 19:33
    • ЦСКА на домашней арене одолел «Локомотив»
    Все новости спорта

    Жоаозиньо: Я ударил Хинкеля? Это глупости!

    Футбол Сочи Спартак РПЛ Футбол России Происшествия Между тем Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал инцидент, который произошел матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

    Жоаозиньо
    Жоаозиньо

    Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по окончании встречи сообщил, что один из футболистов сочинцев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

  • Тренер «Сочи»: Джанаев шел пожать руку Тедеско, а тот грубо оттолкнул его
  • Читайте по теме

    • «Я ударил Хинкеля? Это глупости! Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и всё.

    Просто "Спартаку" нужно было победить в этом матче, поэтому так всё получилось. Ничего такого не было, просто нервы после игры. Поговорили, и всё.

    Наверное, они нервничали из-за того, что проиграли. Всё нормально»— сказал Жоаозинью в комментарии «Спорт-Экспрессу». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби Манчестера будет богатым на голы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сколько мячей подарит болельщикам мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Оправился ли Тони Фергюсон после сокрушительной неудачи?
  • Фергюсон — Оливейра. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фергюсон — Оливейра
  • Прочие
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Альмерия — Малага
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры