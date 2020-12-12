Жоаозиньо: Я ударил Хинкеля? Это глупости!

Полузащитник «Сочи»прокомментировал инцидент, который произошел матча 18-го тура РПЛ против(1:0).

Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по окончании встречи сообщил, что один из футболистов сочинцев ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

«Я ударил Хинкеля? Это глупости! Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и всё.

Просто "Спартаку" нужно было победить в этом матче, поэтому так всё получилось. Ничего такого не было, просто нервы после игры. Поговорили, и всё.

Наверное, они нервничали из-за того, что проиграли. Всё нормально»— сказал Жоаозинью в комментарии «Спорт-Экспрессу». 0