Тренер «Шахтера»: У «Интера» за весь матч было два момента

Главный тренер «Шахтера»прокомментировал ничью в гостевом матче с миланским «Интером» (0:0) в шестом туре Лиги чемпионов.

«В двух первых матчах против "Интера" нам не удавалось атаковать так, как этого хотели. Сегодня в первом тайме также это не удавалась делать с частотой, но во втором это получалась все чаще и чаще. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из 5-6-х игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого лучшим образом, во втором получалось лучше.

Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. К счастью, это сработало. У "Интера" было два момента за всю игру. Один мяч в игре, один — в перекладину. Во втором тайме не было.

Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом», — сказал Каштру в эфире «Футбол 1/2/3». 0