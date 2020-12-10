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    Тренер «Шахтера»: У «Интера» за весь матч было два момента

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    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал ничью в гостевом матче с миланским «Интером» (0:0) в шестом туре Лиги чемпионов.

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «В двух первых матчах против "Интера" нам не удавалось атаковать так, как этого хотели. Сегодня в первом тайме также это не удавалась делать с частотой, но во втором это получалась все чаще и чаще. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

    Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из 5-6-х игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого лучшим образом, во втором получалось лучше.

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    • Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. К счастью, это сработало. У "Интера" было два момента за всю игру. Один мяч в игре, один — в перекладину. Во втором тайме не было.

    Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом», — сказал Каштру в эфире «Футбол 1/2/3». 0

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