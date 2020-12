Неймар и вратарь «Шахтера» претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей шестого тура группового этапа.

19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин не пропустил ни одного мяча в гостевой игре с «Интером» (0:0).

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оформил хет-трик в домашнем матче против «Истанбул Башакшехир» (5:1).

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема забил два мяча в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири сделал дубль в матче против «Ренна» (3:1).

