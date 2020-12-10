Неймар и вратарь «Шахтера» претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Анатолий Трубин
globallookpress.com
19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин не пропустил ни одного мяча в гостевой игре с «Интером» (0:0).
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оформил хет-трик в домашнем матче против «Истанбул Башакшехир» (5:1).
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема забил два мяча в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири сделал дубль в матче против «Ренна» (3:1).
Who gets your vote? 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020
⭐️ Neymar
⭐️ En-Nesyri
⭐️ Benzema
⭐️ Trubin#UCLPOTW | @FTBSantander