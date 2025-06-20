«Бенфика» — «Окленд Сити» 6:0. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 20 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира, в котором «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» со счетом 6:0. Дубли на счету Анхеля Ди Марии Леандро Баррейро, также забили Вангелис Павлидис и Ренату Санчес.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа C Бенфика — Окленд Сити 6:0 Голы: 1:0 Анхель Ди Мария (пенальти) (45 + 8'), 2:0 Вангелис Павлидис (54'), 3:0 Ренату Саншеш (63'), 4:0 Леандро Баррейро Мартинс (76'), 5:0 Леандро Баррейро Мартинс (78'), 6:0 Анхель Ди Мария (пенальти) (90 + 7') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Альваро Фернандес (Самуэль Даль, 46'), Антониу Силва (Адриан Байрами, 87'), Николас Отаменди, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес (Тиагу Говея, 82'), Оркун Кёкчю (Ренату Саншеш, 61'), Анхель Ди Мария, Керем Актюркоглу (Андреас Шельдеруп, 61'), Джанлука Престианни (Joao Rego, 71'), Вангелис Павлидис Окленд Сити: Haris Zeb Zeb (Dylan Manickum, 59'), Myer Bevan (Ryan De Vries, 73'), David Yoo (Matthew Ellis, 59'), Mario Ilich (Jackson Manuel, 59'), Zhou Tong (Gerrard Garriga, 46'), Adam Bell, Nikko Boxall, Michael Den Heijer (Christian Gray, 81'), Adam Mitchell, Jerson Lagos, Nathan Garrow Предупреждения: Альваро Фернандес (45 + 4'), Оркун Кёкчю (48'), Адриан Байрами (87')

Ход матча

90+8' Финальный свисток! 6:0! Убедительная победа «Бенфики» в это длинном матче!

90+7' Гоооооооооол! 6:0! Ди Мария с пенальти ставит точку в игре!

90+6' Пенальти в ворота «Окленда» ставит арбитр после просмотра ВАР.

90+4' Павлидис угодил в офсайд после паса Санчеса.

90+2' Вот с угловыми «Окленд» сегодня справился. Вновь вынесли мяч защитники после подачи.

90' > 4 минуты добавлено к основному времени матча .

88' И сразу желтая карточка для Байрами.

87' Замена у «Бенфики». Вместо Силвы на поле появился Байрами.

86' Хоть команды уже и доигрывают встречу, но «Бенфика» пытается забить еще и еще.

84' Саншеш попытался пробить издали, но удар был заблокирован.

83' Отаменди завершал навес Ди Марии, но угодил в соперника.

81' Вместо Ден Хейера вышел Грей у «Окленда».

79' Гоооооооол! 5:0! Баррейро — дубль! Снова замкнул прострел Леонардо.

76' Гоооооооол! 4:0. Баррейро замкнул прострел Павлидиса на дальней штанге .

74' Райан Де Врис заменил Майера Бевана у «Окленда».

72' Двойная замена у «Бенфики». Эурсенс и Престианни ушли, а Говейя и Регу вышли.

70' Удар Бевана пришелся выше перекладины.

68' Мяч полностью под контролем «Бенфики». «Окленд» им практически не владеет.

66' Эуренс прорвался по флангу и простреливал, но защитники вынесли мяч куда подельше.

63' Гооооооол! 3:0! Санчес! Довела счет до разгромного «Бенфика» . Ренату пробил из-за пределов штрафной и мяч после рикошета оказался в сетке ворот новозеландцев.

62' Замены и у «Бенфики». Саншеш и Скьеллеруп вышли на поле, а Актюркоглу и Кекчю с него ушли.

61' Тройная замена у «Окленда». Вместо Илича, Зеба и Ю вышли Эллис, Маниккум и Мануэль.

58' Ди Мария пытался обострить, однако угодил в положение вне игры.

56' Мяч после навеса Эурсенса кулаком выбил Гэрроу.

54' Но тут же Гооооооооол! Павлидис удваивает преимущество в счете! 2:0. После паса Кекчю Вангелис освободился из-под опеки и пробил точно в угол ворот.

53' Пока что идет равная игра во втором тайме. У «Бенфики» особо нет преимущества.

51' Угловой у «Окленда», но без опасности.

49' Желтая карточка для Кекчю.

47' И у «Бенфики» вместо Каррераса вышел Сэмюэль Даль.

47' Замена у «Окленда». Вместо Жоу вышел Гаррига.

46' Ура! Игра возобновлена! 2-й тайм стартовал!

22:10 Футболисты вышли на разминку. Игра скоро возобновится.

21:35 Продолжается этот длиииииииииинный перерыв. Скоро будет 2 часа, как он идет.

21:22 О, оживление на поле. Вышел человек, который проверяет качество газона.

21:15 Полтора часа практически команды вне игры. Они доиграют сегодня?

21:00 Пока что все также, как и было. Никаких новостей нет.

20:51 Примерно час уже отдыхают футболисты. Дождь становится все меньше.

20:46 Все идет к тому, что мы с вами надолго задержимся на этом матче, хотя уже через 15 минут стартует новая встреча игрового дня.

20:40 Рефери не решаются на возобновление игры под дождем. Тем временем, перерыв длится уже 45 минут.

Болельщики на матче globallookpress.com

20:35 Дождь стал уже меньше, но гром еще есть, поэтому матч пока не возобновляется. Фанаты возвращаются на арену.

20:28 А вот единственная желтая карточка у «Бенфики». Получил ее Альваро Каррерас.

20:20 Обратимся к статистике первого тайма. По ударам 18-1 в пользу «Бенфики», а по ударам в створ ворот — 8:0. Владение мячом 64-34. Угловые 5:0. Во всем преимущество у «Бенфики».

Дождит в Орландо. В перерыве начался ливень. Игра прервана. Начало второго тайме несколько задержится.

45+8' Перерыв. Немного недотерпел «Окленд». Отдохнем 15 минут.

Фрагмент матча globallookpress.com

45+7' Гооооооооол! Ди Мария! 1:0. Точен с «точки» аргентинец .

45+6' Пенальти в ворота «Окленда». Нарушение правил на Престианини. .

45+5' Желтая карточка Каррерасу. Первая в матче.

45+4' После углового мяч вынесли защитники.

45+4' Отличный момент у Баррейро для взятия ворот, но снова надежен Барроу, который перевел мяч на угловой.

45+3' Жоу оказывается помощь на футбольном поле.

45+1' 4 минуты добавлено к первому тайму.

45' Забивает «Бенфика», но взятие ворот отменено. Эурснес забил, но Павлидис перед этим нарушил правила.

43' Угловой от Ди Марии снова ничем не увенчался.

42' Давит «Бенфика». Удар от Престианини выше ворот. Продержится ли «Окленд» до перерыва?

41' Еще удар от Ди Марии и вновь Гарроу спас свою команду. Пятиминутка спасений от стража ворот.

41' Удар от Павлидиса, но мяч полетел по центру и вратарь с ним справился.

40' Нарушение правил от Ди Марии в атаке.

38' Отличный «выстрел» от Актюркоглу, но снова надежен Гарроу на последнем рубеже.

37' Гарроу прервал навес от Силвы. Уверенно действует оборона «Окленда» сегодня.

35' Зеб нарушил правила на Ди Марии, но штрафной ничем толковым не завершился.

33' «Бенфика» нанесла 9 ударов по воротам соперника, но только 2 пришлись в створ. Слабенько!

31' Арбитр просигнализировал, что футболисты могут попить водички. Небольшая пауза в игре.

29' Заброс от Ди Марии, но неточно и мяч покинул пределы поля.

27' Нарушение правил от Престианини на чужой половине поля.

25' Самый опасный момент в матче! Павлидис с пределов штрафной наносил удар, но мяч попал в штангу!

24' Гол назревает. С каждой минутой преимущество «Бенфики» все нарастает и нарастает.

Фрагмент матча globallookpress.com

22' Удар Ди Марии — выше ворот. Пристреливаются футболисты «Бенфики».

20' А вот и опаснейший момент у ворот «Окленда», однако мяч после удара Актюркоглу с близкого расставания прошел немного мимо ворот.

19' Повреждение у Павлидиса. Оказывают ему помощь. Он сможет продолжить игру.

17' 17 минут уже продержался «Окленд Сити» и сделал это довольно спокойно. Особо опасных моментов у ворот команды не было.

15' Актюркоглу нанес удар, но попал в своего же партнера по команде и мяч вылетел за пределы поля.

14' Еще один угловой от «Бенфики» завершился ударом Эурснеса, но защитник вовремя успел принять удар на себя.

12' А вот и первый удар «Окленда» от Лагоса, но он был заблокирован.

11' С ударом Отаменди справился вратарь «Окленда».

10' Угловой у ворот «Окленда» снова ни к чему не привел. Справляются пока что новозеландцы.

8' Арбитр углядел нарушение правил со стороны Баррейро в центре поля.

6' Полное игровое и территориальное преимущество на стороне «Бенфики». Мяч находится на половине поля «Окленда».

Фрагмент матча globallookpress.com

4' Актюркоглу пробил со средней дистанции и мяч просвистел рядом со штангой. Первая опасность!

2' Уже первый угловой в матче исполнила «Бенфика», но подача Ди Марии ни к чему не привела.

1' Матч стартовал! Поехалиии!

До матча

18:59 Все готово к началу матча.

18:56 Начинают выходить футболисты на поле. Как и всегда на этом турнире, делается это красочно.

18:53 Соперники сойдутся между собой на стадионе «Интер-энд-Ко Стэдиум» в Орландо, вместимость которого составляет 25 500 человек. Ранее на этом стадионе уже играли «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунс». Это вторая игра турнира, которую принимает арена.

18:50 Рассудит сегодняшнюю встречу Салман Ахмад Фалахи из Катара.

Стартовые составы:

«Бенфика»: Трубин, Баррейро, Силва, Отаменди, Каррерас, Эурснес, Кекчу, Ди Мария, Актюркоглу, Престианни, Павлидис.

«Окленд Сити»: Гарроу, Белль, Боксалл, ден Хейер, Митчелл, Лагос, Жоу, Илич, Зеб, Ю, Беван.

«Бенфика»

Португальский гранд стартовал на Клубном чемпионате мира матчем с аргентинским «Бока Хуниорс». Команды сыграли вничью 2:2. За «Бенфику» смогли забить Анхель Ди Мария и Николас Отаменди, а команда отыгралась с 0:2. Безусловно, данный результат можно считать приемлемым.

В чемпионате Португалии лиссабонцы стали вторыми, на два балла отстав от первого «Спортинга». Борьба была до последнего тура. Также подопечные Бруну Лажи пробились в финал португальского Кубка, но и там в овертайме оказались слабее «Спортинга».

Если говорить о выступлении команды на Клубном чемпионате мира, то «Бенфика» должна бороться за выход из группы. Для этого ей точно нужно обыгрывать «Окленд Сити». Вероятнее всего, команда из Лиссабона будет бороться за второе место в группе с «Бока Хуниорс», ведь «Бавария» вряд ли отдаст свою первую позицию.

«Окленд Сити»

Для новозеландской команды стартовый матч на турнире оказался кошмаром. Команда из города Окленд пропустила десять безответных мячей от «Баварии», потерпев самое крупное поражение в истории Клубного чемпионата мира. Сразу же все стали говорить, что это самая слабая команда соревнования.

«Окленд Сити» по итогам сезона смог одержать победу в чемпионате Новой Зеландии. «Сити» финишировал на второй позиции, однако в матче за чемпионство оказался сильнее «Биркенхеда» в дополнительное время и стал 12-кратным чемпионом Новой Зеландии.

Также подопечные Альберта Риеры смогли выиграть Лигу чемпионов Океании. В финальной встречи «Окленд Сити» сломил сопротивление «Хекари Юнайтед» из Папуа-Новой Гвинеи со счетом 2:0.

Личные встречи

«Бенфика» и «Окленд Сити» никогда не играли друг против друга прежде — сегодняшний матч станет первым в истории противостояния между командами.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 2.13.