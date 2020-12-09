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    Журналист: Вебо назвал румынских судей цыганами

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    Румынские арбитры, работавшие на матче Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир», утверждают, что помощник тренера стамбульской команды Пьер Вебо назвал их цыганами, сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу.

    Пьер Вебо
    Пьер Вебо

    Также он опубликовал видео, где футболист турецкой команды Мехмет Топал говорит арбитру, что «в моей стране румыны — это цыгане».

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа был прерван на 16-й минуте после того, как один из судей произнес слово «negru», что в переводе с румынского значит «черный».

    Изначально предполагалось, что слово «negru» сказал четвертый судья Себастьян Колтеску, но Рошу пишет, что это сделал ассистент арбитра Октавиан Совре.

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