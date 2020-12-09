Журналист: Вебо назвал румынских судей цыганами

Румынские арбитры, работавшие на матче Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир», утверждают, что помощник тренера стамбульской командыназвал их цыганами, сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу.

Также он опубликовал видео, где футболист турецкой команды Мехмет Топал говорит арбитру, что «в моей стране румыны — это цыгане».

Напомним, что матч шестого тура группового этапа был прерван на 16-й минуте после того, как один из судей произнес слово «negru», что в переводе с румынского значит «черный».

Изначально предполагалось, что слово «negru» сказал четвертый судья Себастьян Колтеску, но Рошу пишет, что это сделал ассистент арбитра Октавиан Совре.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» должен быть доигран 9 декабря. 0