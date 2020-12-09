УЕФА заменил бригаду арбитров в прерванном матче ПСЖ и «Истанбула»

Назначены судьи на прерванный матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир», об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главный судья — Дэнни Маккели (Нидерланды). Ассистенты — Марио Дикс (Нидерланды), Марчин Бонек (Польша). Резервный судья — Бартош Франковски (Польша). Судья на VAR — Марко ди Белло (Италия).

Напомним, что встреча между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром», проходившая 8 декабря, была прервана на 14-й минуте. Главный арбитр матча Овидиу Хацеган из Румынии удалил со скамейки помощника тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Предположительно, во время разговора четвертый судья Себастьяну Колцеску назвал Вебо «черным», что возмутило представителей чемпиона Турции.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20:55 мск. 0