УЕФА выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче ПСЖ — «Истанбул»

УЕФА отреагировал на расистский скандал вокруг матча Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир», передает Prosports.kz.

«УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир". Мы проведем тщательное расследование. Расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Напомним, инцидент произошел в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «черным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism