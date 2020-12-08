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    Бывший голкипер сборной СССР оценил результат жеребьевки для России

    Футбол Жеребьевка ЧМ-2022 Сборная Словакии Сборная Словении Сборная Хорватии Сборная России Футбол России Сборная Кипра Сборная Мальты
    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подвел итоги жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2022 для сборной России.

    Анзор Кавазашвили
    Анзор Кавазашвили

    «Это счастье для нас. Единственная непростая команда для нас — это Хорватия, с которыми мы должны свести старые счеты после чемпионата мира — 2018. Но мы умеем играть с ними, причем наравне.

    Мы должны с ними справиться. Вообще, честно говоря, ведущему надо пальчики погладить и расцеловать. Надежда большая, группа нам подходит», — цитирует Кавазашвили NEWS.ru.

    Напомним, россияне попали в группу H вместе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. 0

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