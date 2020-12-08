Бывший голкипер сборной СССР оценил результат жеребьевки для России

Анзор Кавазашвили
globallookpress.com
«Это счастье для нас. Единственная непростая команда для нас — это Хорватия, с которыми мы должны свести старые счеты после чемпионата мира — 2018. Но мы умеем играть с ними, причем наравне.
Мы должны с ними справиться. Вообще, честно говоря, ведущему надо пальчики погладить и расцеловать. Надежда большая, группа нам подходит», — цитирует Кавазашвили NEWS.ru.
Напомним, россияне попали в группу H вместе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. 0