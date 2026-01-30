Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы: кто с кем играет

Сегодня, 30 января, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы-2025/2026 в Ньоне, где 16 команд узнали своих соперников по стыковым матчам за выход в 1/8 финала турнира

14:40 Первые восемь команд по итогам общего этапа начнут свой путь в весенней части второго по значимости еврокубка со стадии 1/8 финала — счастливчиками стали «Лион», «Астон Вилла», «Мидтъюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

14:30 Приветствуем всех на нашей трансляции жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы, где сегодня 16 команд узнают своих соперников по первой стадии плей-офф третьего по значимости еврокубка.

Какой регламент?

Стыковые матчи определятся путем жеребьевки в соответствии со следующими принципами:

1) Клубы объединяются по двое на основе их положения по итогам общего этапа, формируя четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в турнирной таблице) и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции).

2) Клубы в каждой сеяной паре попадают в сетку плей-офф, где играют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

3) Команды из одной страны могут встретиться на этой стадии.

Сетка плей-офф Лиги Европы-2025/2026 ru.uefa.com

Ниже представлены команды, которые примут участие в жеребьевке стыковых встреч Лиги Европы-2025/2026:

Сеянные команды: «Генк» (Бельгия), «Болонья» (Италия), «Штутгарт» (Германия), «Ференцварош» (Венгрия), «Ноттингем Форест» (Англия), «Виктория» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сельта» (Испания)

Несеяные команды: ПАОК (Греция), «Лилль» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Бранн» (Норвегия)

Кто вышел в плей-офф?

По итогам 8-ти туров первые 8 команд по итогам общего этапа вышли в 1/8 финала автоматически. Команды, занявшие с 9-го по 24-е места примут участие в стыковых матчах.

Когда матчи?

Стыковые матчи будут сыграны 19 и 26 февраля 2025 года, 1/8 финала — 12 марта и 19 марта 2025 года. Финал состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.