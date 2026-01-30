Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов: кто с кем играет

Сегодня, 30 января, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2025/2026 в Ньоне, где 16 команд узнали своих соперников по стыковым матчам за выход в 1/8 финала турнира

Итоги жеребьевки 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

«Боруссия» Д (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия)

«Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания)

«Монако» (Франция) — «ПСЖ» (Франция)

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия)

Ход жеребьевки

14:27 На этом жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов завершена, вскоре начнется жеребьевка аналогичного раунда в Лиге Европы!

14:26 «Реал» вновь сыграет против «Бенфики», а «Интер» встретится с «Буде-Глимтом»!

14:25 «ПСЖ» сыграет против «Монако», как и годом ранее против соотечественников. А «Карабах» сыграет против «Ньюкасла»

14:24 «Ювентус» сыграет против «Галатасарая», а «Атлетико» попробует не залечь на дно в Брюгге

14:23 Первые две пары известны — «Аталанта» сыграет против «Боруссии», а «Байер» сыграет против «Олимпиакоса»

14:22 «Боруссия» из Дортмунда сыграет в серебряной (левой) части сетки, а «Олимпиакос» — в синей (правой).

14:21 «Галатасарай» отправляется в одну часть сетки, «Брюгге» — в другую.

14:20 «Монако» сыграет в левой части сетки, «Карабах» — в правую.

14:19 «Бенфика» — первая команда, выбранная рукой Пиреса. Португальцы отправляются в левую часть сетки, а «Буде-Глимт» в правую.

14:15 Вновь нам напоминают о том, как проводится процедура жеребьевки, о которой мы написали ниже.

14:12 Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес будет помогать Маркетти в процессе жеребьевки!

14:08 Джорджо Маркетти вышел к шарам — практически все готово к жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

14:05 Напомнили нам события последнего тура, по итогам которого развернулась настоящая драма с выходом «Бенфики» в стыковые матчи, обогнавший «Марсель» по дополнительным показателям.

14:00 Жеребьевка стыковых встреч Лиги чемпионов началась!

До жеребьевки

13:55 В формате плей-офф примут участие представители 11 стран, среди которых числится Азербайджан. Для данной страны из постсоветского пространства это первый опыт игр навылет в главном европейском футбольном турнире.

13:50 Жеребьевка пройдет в городе Ньон, где находится штаб-квартира УЕФА.

13:45 Стоит отметить, что в жеребьевке не участвуют первые восемь команд по итогам общего этапа турнира — это английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити», а также «Бавария», «Барселона» и лиссабонский «Спортинг».

13:35 Приветствуем всех на нашей трансляции жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов, где сегодня 16 команд узнают своих соперников по первой стадии плей-офф третьего по значимости еврокубка.

Какой регламент?

Стыковые матчи определятся путем жеребьевки в соответствии со следующими принципами:

1) Клубы объединяются по двое на основе их положения по итогам общего этапа, формируя четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в турнирной таблице) и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции).

2) Клубы в каждой сеяной паре попадают в сетку плей-офф, где играют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

3) Команды из одной страны могут встретиться на этой стадии.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов-2025/2026 ru.uefa.com

Ниже представлены команды, которые примут участие в жеребьевке стыковых встреч Лиги чемпионов-2025/2026:

Сеянные команды: «Реал» (Испания), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Ньюкасл» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия)

Несеяные команды: «Боруссия» Д (Германия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Монако» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Бенфика» (Португалия)

Кто вышел в плей-офф?

По итогам 8-ти туров первые 8 команд по итогам общего этапа вышли в 1/8 финала автоматически. Команды, занявшие с 9-го по 24-е места примут участие в стыковых матчах.

Когда матчи?

Стыковые матчи будут сыграны 17-18 и 24-25 февраля 2025 года, 1/8 финала — 10-11 марта и 17-18 марта 2025 года. Финал состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.