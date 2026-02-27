Итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: кто с кем играет

Сегодня, 27 февраля, состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/2026 в Ньоне, где по 16 команд каждого из турниров узнают своих соперников в 1/8 финала, а также дальнейший путь до финала

14:50 Лига конференций имеет более инклюзивный список представителей клубов из разных стран. Только Чехия и Польша делегировали по две команды в 1/8 финала турнира. А ведь годом ранее на той же стадии мы могли лицезреть аж четыре польских коллектива.

14:40 В 1/8 финала Лиги Европы примут участие 16 клубов из 10 стран. Францию, Испанию, Германию, Италию, Англию и Португалию представят по два клуба на этой стадии.

14:35 Всех приветствуем на жеребьевке второго и третьего по значимости еврокубков — Лиги Европы и Лиги конференций. По 16 команд каждого из турниров вскоре узнают своих оппонентов.

Какой регламент?

Регламент жеребьевки плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций не будет отличаться от общих правил Лиги Чемпионов. Все 16 команд узнают своих соперников, а также сетку плей-офф до финала соревнований.

Как и в Лиге чемпионов, команды из одной страны могут встретиться друг против друга на той или иной стадии.

Ниже представлены команды, которые примут участие в жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы-2025/2026:

Сеянные команды: «Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Митьюлланд» (Дания), «Бетис» (Испания), «Порту», «Брага» (оба — Португалия), «Фрайбург» (Германия), «Рома» (Италия)

Несеяные команды: «Генк» (Бельгия), «Болонья» (Италия), «Штутгарт» (Германия), «Ференцварош» (Венгрия), «Ноттингем Форест» (Англия), «Сельта» (Испания), «Лилль» (Франция), «Панатинаикос» (Греция)

Турнирная сетка до жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы ru.uefa.com

Ниже представлены команды, которые примут участие в жеребьевке 1/8 финала Лиги конференций-2025/2026:

Сеянные команды: «Страсбур» (Франция), «Ракув» (Польша), АЕК Афины (Греция), «Спарта» (Чехия), «Райо Вальекано» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Майнц» (Германия), АЕК Ларнака (Кипр)

Несеяные команды: «Кристал Пэлэс» (Англия), «Лех» (Польша), «Самсунспор» (Турция), «Целе» (Словения), «Алкмаар» (Нидерланды), «Фиорентина» (Италия), «Риека» (Хорватия), «Сигма» (Чехия)

Турнирная сетка до жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций ru.uefa.com

Кто вышел в плей-офф?

По итогам 8-ми туров общего этапа Лиги Европы первые 8 команд вышли в 1/8 финала автоматически. Остальные восемь клубов вышли прошли раунд плей-офф турнира.

По итогам 6-ти туров общего этапа Лиги конференций первые 8 команд вышли в 1/8 финала автоматически. Остальные восемь клубов прошли раунд плей-офф турнира.

Когда матчи?

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 марта и 19 марта 2026 года. Четвертьфиналы будут сыграны 9 и 16 апреля, полуфиналы — 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Матчи 1/8 финала и других стадий плей-офф Лиги конференций пройдут в те же числа, что и встречи Лиги Европы. Финал состоится 27 мая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.