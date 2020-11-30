ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 08:05
    • Официально: Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
  • 01:14
    • «Сент-Этьен» прервал серию из 7 поражений подряд в Лиге 1
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в лидеры Примеры
  • 00:51
    • «Наполи» разгромил «Рому» в Неаполе
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
    Все новости спорта

    Черчесов: На Евро будет выступать уже другая сборная России

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о прогрессе национальной команды.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Очень важно, что футболисты с первого дня нашей совместной работы поверили нам и стали беспрекословно выполнять все, что мы им предлагали. А если твои футболисты тебе верят, это значит, что половина дела уже сделана.

    Пока из-за атаковавшей общество пандемии удивляемся только мы, причем чуть ли не каждый день. Что же касается ближайших перспектив, то, как сказал один умный человек, варианта два: "Либо да, либо нет".

    Команда повзрослела. Не постарела, подчеркиваю, а именно повзрослела. И это весомый фактор, который мы обязательно будем учитывать при подготовке к предстоящему турниру. И возможно, это станет определяющим при достижении результата.

  • Уткин: Черчесов давно стал чиновником
  • Читайте по теме

    • Соперника необходимо не удивлять, а знать и уважать. Но нашей первостепенной задачей является работа со своей командой.

    Как я уже говорил, домашний чемпионат мира — это прошлое. Его приятно вспоминать, но он никак не может повлиять на наши будущие выступления. Поэтому необходимо вооружиться профессиональными эмоциями и строить новую команду.

    Хотим мы того или нет, но на чемпионате Европы будет выступать уже другая сборная России. Естественно, мы не собираемся разбрасываться зарекомендовавшими себя исполнителями. Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Роман Зобнин — стержневые игроки, но если вдруг кто-то из молодых российских футболистов решит вырваться на передовую, мы будем этому только рады.

  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
  • Дискуссия о том, не назрела ли отставка Станислава Черчесова — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 20/11/2020

    • Однако, как показывает практика, даже самым одаренным игрокам необходимо время, чтобы прочувствовать новую команду. И этим самым временем необходимо дорожить. Не обижаться, а работать, чтобы досконально разобраться, куда ребята попали.

    И это не моя прихоть, а специфика профессионального спорта. Вспоминаю, как Георгий Джикия прошел с нами несколько сборов, прежде чем в первый раз вышел на поле в футболке сборной. И я с уверенностью могу сказать, что он появился в самый подходящий для себя и команды момент», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Порадует ли высокой результативностью встреча в Питере?
  • СКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры