Черчесов: На Евро будет выступать уже другая сборная России

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о прогрессе национальной команды.

«Очень важно, что футболисты с первого дня нашей совместной работы поверили нам и стали беспрекословно выполнять все, что мы им предлагали. А если твои футболисты тебе верят, это значит, что половина дела уже сделана.

Пока из-за атаковавшей общество пандемии удивляемся только мы, причем чуть ли не каждый день. Что же касается ближайших перспектив, то, как сказал один умный человек, варианта два: "Либо да, либо нет".

Команда повзрослела. Не постарела, подчеркиваю, а именно повзрослела. И это весомый фактор, который мы обязательно будем учитывать при подготовке к предстоящему турниру. И возможно, это станет определяющим при достижении результата.

Соперника необходимо не удивлять, а знать и уважать. Но нашей первостепенной задачей является работа со своей командой.

Как я уже говорил, домашний чемпионат мира — это прошлое. Его приятно вспоминать, но он никак не может повлиять на наши будущие выступления. Поэтому необходимо вооружиться профессиональными эмоциями и строить новую команду.

Хотим мы того или нет, но на чемпионате Европы будет выступать уже другая сборная России. Естественно, мы не собираемся разбрасываться зарекомендовавшими себя исполнителями. Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Роман Зобнин — стержневые игроки, но если вдруг кто-то из молодых российских футболистов решит вырваться на передовую, мы будем этому только рады.

Однако, как показывает практика, даже самым одаренным игрокам необходимо время, чтобы прочувствовать новую команду. И этим самым временем необходимо дорожить. Не обижаться, а работать, чтобы досконально разобраться, куда ребята попали.

И это не моя прихоть, а специфика профессионального спорта. Вспоминаю, как Георгий Джикия прошел с нами несколько сборов, прежде чем в первый раз вышел на поле в футболке сборной. И я с уверенностью могу сказать, что он появился в самый подходящий для себя и команды момент», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт». 0