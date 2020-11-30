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    У «Спартака» были предложения из Европы по российским игрокам, рассказал Акавов

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    Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов признался, что у красно-белых были предложения от европейских клубов по российским игрокам.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Есть ли российские игроки, которые способны заиграть в Европе на высоком уровне? Безусловно есть, их много. Джикия, Зобнин, Бакаев.

    Максименко и Соболев тоже очень талантливые игроки. Маслов, Умяров — тоже с большой перспективой. Мы привыкли недооценивать российский футбол.

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    • Если бы молодые игроки уезжали в раннем возрасте, у них была бы возможность за пару лет адаптироваться к Европе. Тогда было бы больше шансов, что они себя там лучше проявят.

    За три месяца моей работы был интерес к некоторым российским игрокам "Спартака" со стороны западных клубов, но я бы не хотел конкретизировать», — приводит слова Акавова «Матч ТВ». 0

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