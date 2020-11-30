Арустамян рассказал, когда Газизов может покинуть «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ»прокомментировал слухи о возможной отставке генерального директора «Спартака»

«Я не исключаю, что отставка может быть в любой момент. Хоть завтра. Это не зависит ни от результатов команды, ни от игры.

Это зависит от отношений Газизова и руководства в лице Леонида Федуна и Заремы Салиховой», — приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова в ближайшее время может войти в руководство «Спартака».

Причиной ухода Газизова из «Спартака» может стать возвращение в клуб Дмитрия Попова.

Газизов был назначен генеральным директором «Спартака» перед началом текущего сезона. 0