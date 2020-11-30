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    Арустамян рассказал, когда Газизов может покинуть «Спартак»

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    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал слухи о возможной отставке генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Я не исключаю, что отставка может быть в любой момент. Хоть завтра. Это не зависит ни от результатов команды, ни от игры.

    Это зависит от отношений Газизова и руководства в лице Леонида Федуна и Заремы Салиховой», — приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось, что Зарема Салихова в ближайшее время может войти в руководство «Спартака».

    Причиной ухода Газизова из «Спартака» может стать возвращение в клуб Дмитрия Попова.

    Газизов был назначен генеральным директором «Спартака» перед началом текущего сезона. 0

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