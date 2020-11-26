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    Егоров считает уход Газизова из «Спартака» вопросом времени

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    Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о том, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уйдет из клуба зимой.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «У Газизова была встреча с Поповым, были дальнейшие консультации. По итогам я бы сказал так — совершенно непонятно, зачем по факту спортивному директору Газизову нужен спортивный директор Попов. Селекцией, переговорами будет заниматься именно Попов.

    Уход Газизова — вопрос времени. Вопрос — куда. Не факт, что это будет "Уфа". По факту ключевые решения будут принимать Леонид Федун, Зарема, Попов», — написал Егоров в Telegram-канале.

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