Егоров считает уход Газизова из «Спартака» вопросом времени

Журналистпрокомментировал информацию о том, что генеральный директор «Спартака»уйдет из клуба зимой.

«У Газизова была встреча с Поповым, были дальнейшие консультации. По итогам я бы сказал так — совершенно непонятно, зачем по факту спортивному директору Газизову нужен спортивный директор Попов. Селекцией, переговорами будет заниматься именно Попов.

Уход Газизова — вопрос времени. Вопрос — куда. Не факт, что это будет "Уфа". По факту ключевые решения будут принимать Леонид Федун, Зарема, Попов», — написал Егоров в Telegram-канале.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 0