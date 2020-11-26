СМИ: Газизов может покинуть «Спартак» зимой

Генеральный директор «Спартака»может покинуть клуб зимой, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, решение о судьбе управленца будет принято по окончании первой части нынешнего сезона.

Возможный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора «красно-белых».

Также отмечается, что руководство клуба осталось недовольно итогами летнего трансферного окна, во время которого в команду пришли Виктор Мозес и Остон Урунов и Александр Кокорин.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 0