СМИ: Зарема Салихова в ближайшее время может войти в руководство «Спартака»

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федунав ближайшие может занять одну из должностей в руководстве клуба.

Как сообщает «Чемпионат», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб уже в эту пятницу.

«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу покинет клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», — сказал собеседник издания.

Также отмечается, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.

Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» из-за возвращения в клуб Дмитрия Попова.

Газизов был назначен генеральным директором «Спартака» перед началом текущего сезона. 0