СМИ: Зарема Салихова в ближайшее время может войти в руководство «Спартака»

Зарема Салихова и Леонид Федун
spartak.com
Как сообщает «Чемпионат», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб уже в эту пятницу.
«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу покинет клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», — сказал собеседник издания.
Также отмечается, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.
Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» из-за возвращения в клуб Дмитрия Попова.
Газизов был назначен генеральным директором «Спартака» перед началом текущего сезона. 0